Bushaltestelle „Gadollaweg“ erstrahlt demnächst in neuem Glanz

Ein Dringlicher Antrag, der damals von den Freiheitlichen im März 2022 im Grazer Gemeinderat gestellt und von allen Parteien angenommen wurde, nimmt nun auch im Bezirk Puntigam langsam Gestalt an, wie die FPÖ in einer aktuellen Aussendung berichtet. In dieser Initiative wurde gefordert, alle Haltestellen in Graz auf einen Standard zu bringen, der allen Menschen ein leichtes Orientieren (Blindenleitlinien) sowie Ein- und Aussteigen laut Motivenbericht ermöglicht.

Modernisierung für Bushaltestelle „Gadollaweg“

In einem explizit die Haltestelle „Gadollaweg“ betreffenden FPÖ-Gemeinderatsantrag vom April 2022 fragte man, ob und wann diese endlich sicherer und barrierefrei gestaltet werden würde. Mit „einiger Zeit Verspätung“ soll dies nun in Angriff genommen werden. Der Bau habe in dieser Woche gestartet. Der Grazer FPÖ-Stadtparteigeschäftsführer und Puntigamer Bezirksobmann Dominik Hausjell sieht diese Entwicklung positiv, will die Modernisierung dennoch genau im Auge behalten: „Es freut mich, dass die werten Damen und Herren der Stadtregierung auf bereits Jahre alte Beschlüsse scheinbar doch nicht vergessen haben. Es darf nun nicht wieder zu einem Akt des gelebten Autofahrer-Bashings kommen, bei dem die Fahrspur durch den Bau einer Bushaltestelle in derselben Straße künstlich verengt und dadurch neue Gefahrenstellen geschaffen werden.“