Drogen im Pfarrheim: Crystal-Meth-Priester“ auf freiem Fuß

Ein 38-jähriger Priester, der im Waldviertel versucht haben soll, die Droge Crystal Meth für den Weiterverkauf herzustellen, ist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Der polnische Geistliche war im Sommer bei einer Hausdurchsuchung in einem Pfarrhof aufgeflogen. Wie die Staatsanwaltschaft Krems mitteilt, wurde die Entlassung durch ein neues Gutachten ermöglicht, das bisherigen Verfahrensergebnissen widerspricht. Einzelheiten wurden nicht genannt, eine Anklage gibt es bisher nicht. Die Ermittlungen laufen weiter. Laut seiner Anwältin Astrid Wagner gegenüber dem ORF ist der Priester geständig und bereit, sich einem Gerichtsverfahren zu stellen. Auch ein 30-jähriger mutmaßlicher Komplize, der keine Verbindung zur Kirche hat, ist inzwischen aus der Haft entlassen worden.

Drogen offenbar nicht für Eigengebrauch

Die Polizei hatte bei der Hausdurchsuchung im Juli Hinweise auf die Herstellung von Metamphetamin, besser bekannt als Crystal Meth, entdeckt. Die Produktion war allerdings nicht abgeschlossen, und es gibt laut Ermittlungen keine Hinweise darauf, dass mit der Droge bereits gehandelt wurde. Es wird davon ausgegangen, dass das Crystal Meth für den Verkauf vorgesehen war.

Konsequenzen für den Priester

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde der Priester von seinen Aufgaben in der Diözese St. Pölten entbunden. Da er der Erzdiözese Warschau angehört, liegt die Entscheidung über weitere kirchenrechtliche Maßnahmen beim polnischen Erzbischof. „Er wird wohl in Zukunft nicht mehr als Priester arbeiten“, sagte seine Anwältin Astrid Wagner. Die Kirche in Polen will ein endgültiges Urteil der Justiz abwarten, bevor über die berufliche Zukunft des Geistlichen entschieden wird.