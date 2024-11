KÃ¤rntner Unternehmerinnen glÃ¤nzen beim „Woman in Business Award 2024“

Mut, Ausdauer, Unternehmergeist. Das ist es, was die Wirtschaft auch in schwierigen Zeiten braucht und das leisten viele Unternehmerinnen auch in Kärnten. Um ihre Spitzenleistungen vor den Vorhang zu holen, wurde in Wien bei einer großen Gala der „Woman in Business Award“ 2024 verliehen. Schließlich wird fast jedes zweite Unternehmen in Österreich von einer Frau gegründet, jedes dritte wird von einer Frau geführt.

„Damit zeigen wir, wie wichtig Frauen in der Wirtschaft sind“

„Mit dem Woman in Business Award 2024 ist es uns gelungen, großartige Unternehmerinnen vor den Vorhang zu holen und inspirierende Erfolgsgeschichten zu erzählen. Damit zeigen wir, wie wichtig Frauen in der Wirtschaft sind und inspirieren zukünftige Generationen, ihre unternehmerischen Träume zu verfolgen. Wir wollen ein starkes gesellschaftliches Signal setzen. Denn Unternehmerinnen sind starke weibliche Rolemodels, wenn es darum geht, Klischees und veraltete Rollenbilder zu überwinden und junge Frauen mit Ideen zu motivieren. Genau darauf kommt es auch für mehr Fairplay zwischen den Geschlechtern an“, sagt WKÖ-Vizepräsidentin und Martha Schultz.

Kärnten spielt ganz vorne mit

Gemeinsam mit rund 500 Gästen, darunter hochkarätige Vertreter aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Sport, Kunst und Kultur wurde erstmals in den Wiener Sophiensälen Top-Unternehmerinnen in sechs Kategorien ein Award verliehen. Und Kärnten spielte ganz vorne mit. „Viele unserer Unternehmerinnen nutzten die Chance und reichten beim Award ein. Das spiegelt die Innovationskraft und die Spitzenleistungen unserer Unternehmerinnen wider“, sagen Astrid Legner, WK-Vizepräsidentin und Tanja Telesklav, Landesgeschäftsführerin von Frau in der Wirtschaft Kärnten. Den Bundesland-Sieg für Kärnten holte sich Renate Sandhofer von Gesa Transporttechnik. Linda Golob von Südflug schaffte es österreichweit in der Kategorie Gründerinnen auf den 2./3. Platz. Eine großartige Leistung.

„Der Glaube versetzt Berge“

GESA Transporttechnik hat sich als unentbehrlicher Problemlöser für den innerbetrieblichen Transportbedarf etabliert – alles, was von A nach B in Unternehmen bewegt werden muss, wird durch Räder, Rollen und Luftkissentransportsysteme effizient gelöst. Mit über 80 Jahren sorgt Renate Sandhofer dafür, dass der Erfolg von GESA weiterwächst. „Das Wichtigste ist, sich mit dem, was man tut, zu identifizieren und es mit Freude zu tun – und daran zu glauben. Denn der Glaube versetzt Berge“, erklärt Sandhofer. Mit dieser Einstellung ist sie nicht nur eine erfolgreiche Unternehmerin, sondern auch ein Vorbild für viele Frauen, die berufliche Erfüllung finden und zugleich Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen möchten.

Mit 23 den Familienbetrieb übernommen

Wenn Gewitterwolken aufziehen, heißt es für das Team von Linda Golob bei Südflug Hagelabwehr, schnell einsatzbereit zu sein. Was früher vor allem Winzer und Landwirte vor Hagelschäden schützte, ist heute angesichts der Klimaveränderungen auch für Gemeinden und ihre Bewohner von großer Bedeutung. Im Jahr 2024 übernahm die 23-jährige Linda Golob den Familienbetrieb von ihrer Tante. Ihr Erfolgsrezept: eine Mischung aus Leidenschaft, Fachwissen, Erfahrung, Teamgeist und Mut. Linda Golob, nominiert als Gründerin des Jahres, setzt sich weiterhin mit ihrer „Südflug GmbH“ für den Schutz vor Hagelschäden ein.

Wunsch die „eigene“ Chefin zu sein wächst

Die heimische Wirtschaft wird immer stärker von Frauen geprägt: Mit 144.158 Einzelunternehmerinnen (39,3 Prozent) wurde 2023 mehr als ein Drittel der Unternehmen in Österreich von einer Frau geführt. Bei den „weiblichen Gründungen“ wurde 2023 sogar ein Rekord verzeichnet – noch nie wurden so viele Einzelunternehmen von Frauen gegründet. Der Anteil der weiblichen Gründerinnen lag 2023 bei 44,5 Prozent. Wichtigste Motive für Frauen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, sind die flexible Zeit- und Lebensgestaltung, der Wunsch, die „eigene“ Chefin zu sein und die Steigerung des Einkommens.