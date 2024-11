Dramatische Flucht: Entführtes Opfer alarmiert Polizei – Festnahme

Veröffentlicht am 23. November 2024, 20:19 / ©APA/APA/dpa/Patrick Seeger

Ein Mann, der Berichten zufolge von den Verdächtigen zusammengeschlagen und in ein Auto gezerrt wurde, konnte fliehen und die Behörden alarmieren. Der Vorfall ereignete sich laut den Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) am Donnerstag. Das Opfer, ein Mann aus dem Bezirk Zwettl, wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei bestätigte die Festnahmen, hielt sich jedoch mit weiteren Details zurück, da die Ermittlungen noch laufen.

Forderungen und Drohungen

Laut Medienberichten soll das Trio vom Opfer Geld verlangt haben. Zudem drohten die Verdächtigen angeblich mit der Veröffentlichung eines kompromittierenden Videos. Die Entführung endete, als das Opfer bei einem Halt des Fahrzeugs fliehen konnte. Es verständigte die Polizei, die daraufhin die mutmaßlichen Täter am Freitagmorgen in Waidhofen an der Thaya festnahm.

Ermittlungen dauern an

Die Hintergründe des Falls, einschließlich der genauen Beziehung zwischen den Beteiligten und möglichen Motiven, sind derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Weitere Informationen werden erwartet, sobald die Untersuchungen abgeschlossen sind.