„Rotjacken“ wollen im morgigen Duell wieder einen Heimsieg einfahren

In seinem erst dritten und bereits letzten Heimspiel im aktuellen Monat tritt der EC-KAC (zehn Siege, neun Niederlagen) am Sonntag, dem 24. November 2024, gegen den HC Pustertal (acht Siege, zwölf Niederlagen) an. Während die Rotjacken ihre letzten vier Auswärtsspiele allesamt gewinnen konnten, mussten sie zu Hause (erstmals seit 2020 wieder) vier Verluste am Stück hinnehmen. Diesen Trend will Klagenfurt in der um 17.30 Uhr beginnenden Partie stoppen.

Die Ausgangssituation

Der EC-KAC hat drei seiner vier Ligaspiele seit dem International Break gewonnen, am Freitag setzten sich die Rotjacken auswärts bei den Graz99ers mit 4:0 durch und feierten damit ihren zweiten Shutout-Sieg der laufenden Saison. Während es für den Rekordmeister in der Fremde zuletzt (vier Auswärtserfolge in Regulation hintereinander stehen zu Buche) blendend lief, hinken die Heimspielresultate noch hinterher: Klagenfurt fuhr bei nur drei seiner bisher zehn Auftritte in der Heidi Horten-Arena in der laufenden Saison die vollen drei Punkte ein, seit dem 12. Oktober wurden vier Partien auf eigenem Eis in Serie verloren.

Deutlich verbessert: Das rot-weiße Überzahlspile

Deutlich verbessert zeigte sich zuletzt das rot-weiße Überzahlspiel, seit dem International Break endeten 30,8 Prozent aller KAC-Powerplays mit einem Treffer. Auch am Faceoff-Punkt bewirkte die Rückkehr der zuvor verletzten Mittelstürmer einen veritablen Aufschwung: Seit Monatsbeginn entscheiden die Rotjacken 55,5 Prozent der Scheibenaufwürfe zu ihren Gunsten, im September und Oktober lag dieser Wert noch bei nur 46,8 Prozent.

Durchwachsener Start in das Spieljahr für Pustertal

Der durchwachsen in das Spieljahr gestartete HC Pustertal erlebte in Folge seines 6:3-Heimsiegs gegen den EC-KAC Anfang Oktober einen deutlichen Aufschwung, in acht von zehn aufeinanderfolgenden Partien wanderten Punkte auf das Konto der Wölfe. Das International Break brachte allerdings Sand in das Getriebe, seither unterlagen die Südtiroler zweimal auswärts und zweimal zu Hause, jeweils in regulärer Spielzeit. Seine größten Probleme wies der HCP im bisherigen Saisonverlauf in der Defensive auf: Der bereits in der vergangenen Spielzeit nicht herausragende Gegentorschnitt wuchs 2024/25 noch einmal um 17,3 Prozent an, in absoluten Zahlen musste heuer ligaweit bislang nur Asiago Hockey (75) mehr Verlusttreffer hinnehmen als Gelb-Schwarz (70). Auch die Auswärtsbilanz der Truppe von Head Coach Jason Jaspers birgt noch einiges Verbesserungspotenzial: Neben einem Erfolg in Salzburg im Penaltyschießen konnten nur die Partien in Wien und Asiago erfolgreich gestaltet werden, in Summe hat in fremden Arenen nur das Tabellenschlusslicht aus Vorarlberg (mit sechs) weniger Punkte eingefahren als der HC Pustertal (acht).

Personelles

Dem EC-KAC fehlen gegen den HC Pustertal definitiv Clemens Unterweger, Luka Gomboc (beide verletzt) sowie Maximilian Preiml (gesperrt). Erst am Spieltag wird über den Einsatz von Kapitän Thomas Hundertpfund entschieden, der unverändert angeschlagen ist. Das Mannschaftstraining am Samstag aufgrund kleinerer Blessuren oder leichter Erkrankungen ausgelassen haben Jan Muršak, Senna Peeters und Johannes Bischofberger, alle drei sollten aber bis zum Sonntag wieder spielfähig sein. Sein Debüt im Trikot der Rotjacken geben wird gegen den HC Pustertal Neuzugang Mads Larsen. Der für einen Monat unter Vertrag genommene Abwehrspieler avanciert zum sechsten Dänen, der in der Klubgeschichte des EC-KAC für die Klagenfurter auflief.

Pre-Game Kommentar

Stürmer Nick Pastujov zum kommenden Heimspiel: „Oberstes Gebot für uns ist es, die 60-Minuten-Konstanz, die wir in Graz gezeigt haben, auch auf das eigene Eis und in ein Heimspiel zu übertragen. Ganz egal, in welcher Situation wir sind oder wer der Gegner ist, wir haben den Anspruch, in unserer eigenen Halle unser bestes Spiel zu zeigen. Wir wissen, dass wir das können, aber auch, dass wir das zuletzt zu selten gezeigt haben. Es geht jetzt um das Selbstvertrauen und das Vertrauen ineinander, es auch zu Hause gut zu machen.“