Sanierung: Goggausee Straße (L80) in Feldkirchen wird instandgesetzt

Die L80 Goggausee Straße führt durch die Ortschaft St. Ulrich in der Gemeinde Feldkirchen. Die Landesstraße ist bei der Ortsdurchfahrt in einem schlechten Zustand und muss daher instandgesetzt werden. Die Arbeiten haben am 20. November begonnen und dauern voraussichtlich bis 6. Dezember. „Wir investieren 145.000 Euro in die Sanierungsmaßnahmen, um die Verkehrssicherheit weiterhin gewährleisten zu können“, sagt Straßenbaureferent LHStv. Martin Gruber.

Totalsperre von 27. bis 29. November

Im Laufe der nächsten Wochen wird die gesamte Deckschicht entfernt und anschließend neu aufgebracht. Während der Asphaltierungsarbeiten muss die Landesstraße für zwei Tage im Baustellenbereich für den gesamten Verkehr gesperrt werden. Voraussichtlich findet die Totalsperre von 27. bis 29. November statt. Eine Umleitung erfolgt über die B93 Gurktal Straße und die L93b Steuerberg Straße.