Sonne und milde Höhen: So wird das Wetter heute in Österreich

Von Salzburg ostwärts startet der Tag mit dichten Wolkenfeldern, die vor allem am Vormittag dominieren. Doch schon im Laufe des Tages lockert der Himmel vielerorts auf, und die Sonne zeigt sich immer häufiger. In anderen Regionen, vor allem westlich von Salzburg, scheint die Sonne nach der Auflösung lokaler Nebelfelder bereits früh. Ein paar dünne, hohe Wolken ziehen durch, trüben das Wetter aber kaum.

Unterschiedliche Temperaturen: Täler kühl, Berge mild

Während es in den Niederungen mit minus 9 bis plus 2 Grad noch winterlich frisch ist, wird es in höheren Lagen außergewöhnlich mild. Hier können die Temperaturen auf bis zu 15 Grad steigen. Tagsüber pendeln sich die Höchstwerte je nach Region zwischen 2 und 8 Grad ein, so die Prognose der Meteorologen von GeoSphere Austria.