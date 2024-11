Sonniges Wetter mit Wolkenfeldern: Das ist das Steiermark Wetter

Am Sonntag dominiert sonniges Wetter, auch wenn hohe Wolkenfelder zeitweise den Himmel zieren. In einigen Regionen weht ein föhniger Südwestwind, der für milde Bedingungen sorgt. Auf den Bergen schwächt sich der Frost deutlich ab, und in den Niederungen werden angenehme 4 bis 9 Grad erreicht, so die Prognose der GeoSphere Austria.