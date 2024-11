Die Steiermark wählt heute: Enges Rennen um Platz eins erwartet

Am Sonntag ist es so weit: Die Steiermark wählt einen neuen Landtag. Auf den Stimmzetteln stehen neun Parteien, darunter die bekannten Vertreter ÖVP, SPÖ und FPÖ, sowie kleinere Listen, die vor allem im Wahlkreis Graz und Umgebung antreten. In der Steiermark gibt es keine Prozenthürde, sodass jede Stimme zählt. Die 48 Sitze im Landtag werden auf vier Wahlkreise verteilt, wobei sich durch eine gestiegene Einwohnerzahl kleine Änderungen bei der Mandatsverteilung ergeben haben.

Enge Konkurrenz an der Spitze

Besonders spannend wird das Rennen zwischen ÖVP, SPÖ und FPÖ. Die ÖVP, die 2019 mit 36 Prozent klar den ersten Platz holte, möchte ihre Führungsposition verteidigen. Doch die FPÖ, die bei der Nationalratswahl in der Steiermark starke Ergebnisse erzielte, hat ambitionierte Pläne, die ÖVP abzulösen. Auch die SPÖ mit Spitzenkandidat Anton Lang erhebt Anspruch auf die Position des Landeshauptmanns.

Stimmabgabe: Wann und wo?

Die Wahllokale öffnen am Sonntag zu unterschiedlichen Zeiten. Einige starten bereits um 6.30 Uhr, wie in Mooskirchen, andere deutlich später, zum Beispiel in Weiz im Volkshilfe-Seniorenzentrum ab 10.00 Uhr. Auch die Schließzeiten variieren stark: Während manche Wahllokale um 10.00 Uhr schließen, kann in Graz bis 16.00 Uhr gewählt werden. Wähler sollten sich vorab informieren, um ihre Stimme rechtzeitig abzugeben.

Wann gibt es Ergebnisse?

Die erste Hochrechnung wird nach Schließung der Grazer Wahllokale gegen 16.00 Uhr erwartet. Aufgrund der Komplexität und der Briefwahlkarten wird das vorläufige Endergebnis jedoch erst gegen 21.00 Uhr vorliegen. Sollte das Rennen knapp ausfallen, könnte die Entscheidung bis Montag warten, wenn die Briefwahlkarten ausgezählt werden.