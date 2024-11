Kaffee-Kunst: Diese Kärntnerinnen dominierten Staatsmeisterschaft

Veröffentlicht am 24. November 2024, 06:40 / ©WKK/Peter Just

Vergangenes Wochenende, von 15. bis 17. November 2024, fanden in Wels die „SCA Austria Coffee Championships 2024“ statt. Dort nahmen auch zwei Kaffee-Profis aus Kärnten teil. Alina Kirchner und Tamara Nadolph konnten zwei begehrte Titel nach Villach mitnehmen.

Vize und Staatsmeistertitel gehen nach Villach

Zwei Kärntnerinnen konnten bei den Kaffee-Staatsmeisterschaften von sich überzeugen. So holte die 33-jährige Alina Kirchner den Staatsmeistertitel in Bewerb „Latte Art“ und die 37-jährige Tamara Nadolph konnte sich den Vize-Titel in der Kategorie „Barista“ sichern. Beide waren bei den „SCA Austria Coffee Championships 2024“ schön öfters erfolgreich dabei.

Die Staatsmeisterin im Bewerb „Latte Art“

2019 trat Kirchner, die das Cafe „Biest“ in Villach mit ihrem Schwager betreibt, bei den Kaffee-Meisterschaften an. Damals holte sie sich den zweiten Platz im Bewerb „Latte Art“. Bei dieser Kategorie geht es darum, sich Motive selbst auszuwählen und im Kaffee-Milchschaum umzusetzen. 2020 und 2022 konnte sie sich jeweils den dritten Platz holen. Dieses Jahr glänzte Alina und konnte sich so den ersten Platz sichern.

Tamara Nadolph holte den Vize-Titel

Auch Tamara Nadolph ist in Kärnten keine Unbekannte. So betrieb sie in Villach bis zum Herbst 2023 die „Bar Italia“ in Villach. Auch sie trat schon öfters bei den „SCA Austria Coffee Championships 2024“ an. In den vergangenen Jahren konnte die 37-Jährige viermal den Staastmeistertitel in „Latte Art“ nach Kärnten holen. Heuer konnte sie sich den Vize-Titel in der Kategorie „Barista“ sichern.

