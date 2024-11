Polizist rettete Kind (6) vor dem Ersticken

Am 23. November 2024 überwachten Polizisten der Bereitschaftseinheit (BE) Kärnten den Krampuslauf in Eberndorf, Bezirk Völkermarkt. Gegen 17.24 Uhr nahmen sie in unmittelbarer Nähe zu ihrem Standort in der Bahnhofstraße Hilferufe einer Frau wahr. Sofort liefen zu ihr, sie teilte ihnen mit, dass ihr 6-jähriger Sohn ein Zuckerl verschluckt hat und keine Luft mehr bekam.

Kärntner Polizist rettete Kind vor dem Ersticken

Ohne zu zögern, wendete einer der Polizisten den Heimlich-Griff an. Der Bub spuckte das Zuckerl aus und bekam wieder Luft. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde er einem anwesenden Notarzt übergeben. Aufgrund der raschen Hilfeleistung war eine weitere medizinische Betreuung nicht notwendig. Mutter und Sohn konnten danach wieder an der Veranstaltung teilnehmen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2024 um 07:01 Uhr aktualisiert