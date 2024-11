Nestroy-Preise: Ein Vierteljahrhundert im Zeichen des Theaters

Im Volkstheater in Wien findet heute die Preisverleihung statt.

Veröffentlicht am 24. November 2024, 07:01 / ©5 Minuten

Ein Höhepunkt der Gala steht bereits fest: Der Tiroler Dramatiker und Schauspieler Felix Mitterer wird für sein Lebenswerk geehrt. Der 76-Jährige verfasste nahezu 40 Theaterstücke, Drehbücher und Hörspiele und prägte die österreichische Kulturlandschaft nachhaltig. Laut Jury-Präsidentin Alexandra Althoff gelingt es Mitterer, das Volksstück „mit Breitenwirkung und Potenz“ lebendig zu halten.

46 Nominierte in 12 Kategorien

Neben der Lebenswerk-Auszeichnung werden heute Preise in zwölf weiteren Kategorien verliehen. Besonders oft nominiert ist Franz Kafkas „Die Verwandlung“ am Akademietheater – unter anderem für Beste Regie (Lucia Bihler) und Beste Schauspielerin (Paulina Alpen). Auch das Stück „Von einem Frauenzimmer“ am Schauspielhaus Graz ist mehrfach vertreten. Erstmals wird der Autorinnen- und Autorenpreis direkt bei der Gala vergeben.

25 Jahre Nestroy-Preis: Theater im Rampenlicht

Seit einem Vierteljahrhundert würdigt der Nestroy-Preis die Leistungen österreichischer Theaterschaffender. Rund 300 Preisträgerinnen und Preisträger konnten in den vergangenen Jahren die begehrte Trophäe entgegennehmen. „Der Preis ist ein Ausdruck für die unglaubliche Vielfalt und Kreativität der heimischen Theaterlandschaft“, so Theresia Niedermüller, Leiterin der Kunst- und Kultursektion des Bundesministeriums.

Eine glanzvolle Gala mit musikalischer Begleitung

Die Gala wird von Nadja Bernhard und Peter Fässlacher moderiert. Für das Konzept des Abends zeichnen Nils Strunk und Lukas Schrenk verantwortlich, die Regie führt André Turnheim. Musikalisch begleitet Gabriel Cazes mit seiner Nestroy Circus Band die Veranstaltung, die auf ORF III übertragen wird.