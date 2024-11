Winter: Diese Angewohnheit könnte Autofahrern viel Geld kosten

Im Winter gehört das Eiskratzen für Autofahrer zum Alltag. Viele lassen währenddessen den Motor laufen, um schneller freie Scheiben zu bekommen. Doch diese Angewohnheit ist nicht nur umweltschädlich, sondern auch strafbar.

Teure Winterfehler vermeiden

Wer den Motor im Stand warmlaufen lässt, riskiert laut Kraftfahrgesetz (Paragraf 102, Absatz 4) hohe Strafen. In besonders schweren Fällen können diese bis zu 10.000 Euro betragen, wie der ÖAMTC berichtet. Auch gut zu wissen: Seit 1. November gilt in Österreich die situative Winterreifenpflicht. Es drohen mitunter hohe Strafen, wenn man sich nicht daran hält. Mehr dazu in diesem Artikel: Winterreifenpflicht in Österreich: Bis zu 10.000 Euro Strafe drohen.

Warum das Warmlaufenlassen problematisch ist

Neben den finanziellen Konsequenzen schadet das Warmlaufenlassen sowohl der Umwelt als auch dem Fahrzeug selbst. Ein kalter Motor stößt deutlich mehr Abgase aus, da die Abgasnachbehandlung erst bei Betriebstemperatur funktioniert. Zudem erhöht sich der Verschleiß der Motorkomponenten, weil der Motor im Stand länger braucht, um die optimale Temperatur zu erreichen.

Besseres Vorgehen bei beschlagenen Scheiben

Viele Autofahrer glauben, dass die Heizung schneller für klare Sicht sorgt, wenn der Motor läuft. Doch in Wahrheit hilft ein Trockentuch besser, um beschlagene Scheiben zu reinigen. Wer zusätzlich regelmäßig die Scheiben von innen säubert und den Innenraumfilter wechselt, kann das Beschlagen der Scheiben minimieren.

Tipps für eine klare Sicht

Um Feuchtigkeit im Auto zu reduzieren, sollten Fußmatten und Schuhe vor dem Einsteigen von Schnee befreit werden. Auch nasse Kleidung oder Sportgeräte wie Ski und Rodel sollten möglichst nicht im Innenraum gelagert werden. Mit diesen Maßnahmen bleibt das Auto nicht nur trocken, sondern auch straffrei.

