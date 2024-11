Diebstahl in Innsbruck: E-Bikes aus Kellerabteil gestohlen

Eine bisher unbekannte Täterschaft brach in der Zeit vom 4. November 2024 bis 22. November 2024 Uhr in ein Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Innsbruck Pradl ein und stahl daraus zwei E-Bikes. Durch den Einbruchdiebstahl entstand dem Opfer ein Schaden in der Gesamthöhe eines höheren 4-stelligen Eurobetrages