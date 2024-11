100 Jahre nach Kafkas Tod: Manuskript für 286.000 Euro versteigert

In Hamburg wurden ein Originalmanuskript und ein Brief des weltberühmten österreichisch-tschechischen Schriftstellers Franz Kafka für 286.000 Euro versteigert. Der Zuschlag ging an einen deutschen Privatsammler, wie das Auktionshaus Hesse gestern mitteilte. Es handelt sich um das fünf Seiten lange Manuskript der Erzählung „Erstes Leid“ sowie einen dreiseitigen Brief aus dem Jahr 1922, den Kafka an Hans Mardersteig schrieb, einen Mitherausgeber der Kunstzeitschrift „Genius“. Kafka, der mit nur 40 Jahren an Tuberkulose starb, gilt als einer der einflussreichsten Autoren des 20. Jahrhunderts. Seine Werke wie „Der Prozess“ oder „Die Verwandlung“ haben bis heute eine große Fangemeinde.

Auktion geht weiter: Schätze der Literaturgeschichte

Die Versteigerung literarischer Highlights ist noch nicht vorbei. Am Montag kommen im Auktionshaus Ketterer in Hamburg 430 Bücher aus verschiedenen Epochen unter den Hammer. Darunter auch eine seltene erste Buchausgabe von Kafkas „Die Verwandlung“ mit Originalschutzumschlag, deren Schätzpreis bei 2.500 Euro liegt. Ein weiteres Highlight: Eine Erstausgabe von Wilhelm Buschs berühmter Bildergeschichte „Max und Moritz“ aus dem Jahr 1865. Der geschätzte Wert liegt bei stolzen 15.000 Euro.