Weihnachtsgeschenke: So kannst du sparen

Black Friday, Nikolaus und Weihnachten stehen vor der Tür – wer beim angesagten Konsumrausch nicht mitmachen möchte, kann durch Secondhand-Käufe die Umweltauswirkungen reduzieren. „In Wien beispielsweise gibt es nachhaltige Alternativen, um bewusst Freude zu schenken und zugleich Geldbörse und Umwelt zu schonen. Der 48er-Tandler ist ein Paradebeispiel dafür – hier gibt’s von Spielzeug bis zu Möbeln Qualitätsware zu einem guten Preis“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Secondhand liegt im Trend

Im Jahr 2023 hat in Österreich jeder Mensch durchschnittlich rund 274 Euro am Black Friday ausgegeben. „Warum etwas Neues kaufen, wenn Produkte in vergleichbarer Qualität am Gebrauchtmarkt erhältlich sind? Secondhand ist unschlagbar günstig“, erklärt Magdalena Schwärz-Pertiller, Ressourcenexpertin von DIE UMWELTBERATUNG. Hinzu kommt, dass Secondhand-Ware nicht von der Stange kommt. Daher finden sich darunter so manche exklusiven Schnäppchen, die es oft gar nicht mehr zu kaufen gibt und die somit fernab von Mainstream sind.

Secondhand-Angebote findet man nicht nur online, sondern auch in lokalen Geschäften und auf Flohmärkten: Der 48er Tandler in 1050 und 1220 Wien bietet Vintage-Möbel und Schnäppchen.

Flohmarkt.at listet Flohmärkte und Secondhand-Läden in ganz Österreich.

Geschäfte der Volkshilfe und Carla Shops der Caritas, wie beispielsweise der neue Shop am Stephansplatz, oder auch die Shops in Graz, Klagenfurt oder Villach.

Die Mitgliedsbetriebe des Reparaturnetzwerks Wien bieten geprüfte Gebrauchtwaren mit Garantie.

Geschäfte für Secondhand-Mode und Textilneuware in ökologischer Qualität sind bei DIE UMWELTBERATUNG gelistet

Gebrauchtwaren sicher online kaufen oder verkaufen

Wer gerne online shoppt, hat eine Vielzahl von Plattformen zur Auswahl, darunter die soziale Plattform und kommerzielle Plattformen wie willhaben.at und vinted.at. Der Vorteil: eine schnelle Übersicht über Angebote und Preise sowie der Zugriff auf Bewertungen anderer Käufer. Eine ausführliche Liste an Online-Plattformen für Gebrauchtwaren findet ebenso.

Tipps fürs Online-Shopping von Gebrauchtwaren: auf die Produktbeschreibung und Bilder achten

Rückgabebedingungen und Garantieoptionen prüfen

Bewertungen des Verkäufers prüfen

Tauschen, teilen und schenken statt kaufen

Nicht alles muss man selbst besitzen. Das Web bietet auch Möglichkeiten zum Tauschen und Teilen: Braucht wirklich jeder die eigene Heckenschere und Co? Auf verschiedenen Seiten kann man sich mit anderen zusammenschließen und Gegenstände gemeinsam nutzen. In Kärnten, der Steiermark, Tirol und Wien findet man auch die „kostetnix-Läden“. Statt neu zu kaufen, kann man auch alte Lieblingsstücke verschenken. Der Krimi, den man schon ausgelesen hat und gut findet, oder das Spielzeug, das ungenutzt im Schrank liegt, könnte jemandem anderen Freude bereiten – nachhaltiges Schenken zeigt Umweltbewusstsein und reduziert den Ressourcenverbrauch: Beispielsweise spart man mit dem Kauf eines Secondhand-Pullovers im Vergleich zur Neuware durchschnittlich rund 10 kg an Ressourcen, welche für die Produktion verbraucht werden, und 2 kg CO2 ein.

Orange Week statt Black Friday

Die Orange Week in Wien bietet eine bewusste Alternative zum Black Friday. Mit dieser Initiative setzt die MA 48 ein starkes Zeichen für Abfallvermeidung und Wiederverwendung. Eine Woche lang werden kostenlose Veranstaltungen wie Workshops und Repaircafés angeboten, um das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum zu stärken. Gleichzeitig können die Besucher im Secondhand-Sortiment stöbern, wobei der Erlös karitativen Einrichtungen zugutekommt. Ein kleiner Beitrag kann viel bewirken, für Mensch und Umwelt.