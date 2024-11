Villacher Bäckerei sorgt mit Salzstangerl-Aktion für Lacher

Unlängst wurde eine Kunstinstallation, eine Banane und Klebeband, um knapp 5,9 Millionen Euro versteigert. Nun sorgte eine Villacher Bäckerei mit einer Idee für so manche Lacher.

Die Kunstinstallation von Maurizio Cattelan sorgte für Aufsehen, denn das Auktionshaus Sotheby’s versteigerte eine Banane und Klebeband um knapp 5,9 Millionen Euro. Der Preis des Kunstwerks war im Jahr 2019 auf der Art Basel in Miami Beach mit 120.000 Dollar festgesetzt und wurde nun um ein Vielfaches versteigert, heißt es laut Medienberichten. Von dieser Kunstinstallation scheint die Bäckerei Kerschner in Völkendorf inspiriert worden zu sein, sie ahmte die besagte Kunstinstallation mit einem Salzstangerl nach.

„Salzstangerl und Klebeband“

Auch Villachs Bürgermeister Günther Albel fand diese Aktion scheinbar amüsant. Er postete unlängst ein Foto mit einem, an einen Spiegel geklebten, Salzstangerl auf Facebook. „Gerade ist eine mit Panzertape auf einer Leinwand fixierte Banane als Kunstwerk um rund 5,9 Millionen Euro verkauft worden. Und schon bahnt sich bei der Bäckerei Kerschner in Völkendorf die nächste Sensation an…“, heißt es von Albel auf Facebook amüsiert. Auch die Villacher scheinen über diese Aktion belustigt zu sein. So wird geschrieben: „Wäre es eine Laugenbreze, müsste ich das Kunstwerk unbedingt haben“, oder „Ja und wann fängt die ‚Auktion‘ an“.

Von der Wand gerissen und gegessen

Zur Kunstinstallation kam es im Jahr 2019, als Cattelan bei der Art Basel Miami Beach eine Banane mit einem sehr starken Klebeband an die Wand klebte. Ein anderer Künstler, David Datuna, soll damals besagte Banane von der Wand gerissen und gegessen haben. Cattelan habe das nicht gestört, denn diese solle ohnehin alle paar Tage durch eine neue ausgetauscht werden, heißt es laut Medienberichten.