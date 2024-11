Totes Baby: Obduktionsergebnis ist da

Veröffentlicht am 24. November 2024, 09:46 / ©5 Minuten

Wie bereits berichtet, wurde am vergangenen Donnerstag die Polizei alarmiert, da ein Säugling, der in der neonatologischen Station einer Klinik aufgenommen war, vermisst wurde. Die Wiener Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein, und das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen. Trotz intensiver Suche konnte das wenige Tage alte Mädchen zunächst nicht gefunden werden.

Wiener Baby in Mülltonne gefunden

Am Freitagvormittag entdeckten Beamte des Landeskriminalamts Wien das Baby tot in einer Mülltonne. Die Mutter, eine 30-jährige österreichische Staatsbürgerin, wurde als dringend tatverdächtig eingestuft und kurz nach dem Fund der Leiche auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien festgenommen. Zur Klärung der Todesursache und Identität der Leiche wurde eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet.

Mutter zeigt sich geständig

Das vorläufige Ergebnis ergab, dass das Baby an einem schweren Schädel-Hirn-Trauma durch mehrfache stumpfe Gewalteinwirkung gestorben ist. Die Frau zeigte sich in mehreren Vernehmungen geständig und wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.

