So fahren die Grazer Linien zur Adventzeit

Die Holding Graz verstärkt das Öffi-Angebot in der Vorweihnachtszeit im Zeitraum zwischen 30. November bis 22. Dezember: Zwischen Samstag, dem 30. November, und Samstag, dem 21. Dezember 2024, werden auf einigen Straßenbahn- und Buslinien mehr Fahrzeuge eingesetzt, um auf das verstärkte Verkehrsaufkommen zu reagieren. Auf den Buslinien 31, 39, 41 und 67 fahren an Werktagen zusätzliche Busse zur Intervallstabilität.

Freifahren an den Adventsamstagen

An allen Adventsamstagen (30. November, 7., 14. und 21. Dezember) gilt Freifahrt auf allen städtischen Linien mit ein- und zweistelligen Liniennummern in Graz innerhalb der Zone 101 sowie auch auf der Schloßbergbahn. Ausgenommen sind die Nightline und die Schloßberglifte. An den Adventsamstagen führt die Holding teilweise ein verdichtetes Angebot bis 18.30 Uhr. Die Linie 7 fährt von 10 bis ca. 18.30 Uhr in 6-Minutenintervall.