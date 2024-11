Bedrohung mit Messer: Streit um Suchtmittel endet mit Polizei-Einsatz

Veröffentlicht am 24. November 2024, 10:07 / ©APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH

Ein 31-jähriger Mann war bei flüchtig Bekannten (26, StA. :Irak und 37., StA.: Serbien) in der Wohnung. Im Laufe des Treffens entstand ein Streit um Suchtmittel. Im Zuge der Auseinandersetzung sollen die beiden Männer den 31-Jährigen mit einem Messer und verbal mit dem Umbringen bedroht haben. Anschließend sei der 31-Jährige geflüchtet und alarmierte die Polizei. Die beiden Tatverdächtigen konnten in der Wohnung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Das Messer wurde sichergestellt. Beim Opfer wurde eine geringe Menge Suchtmittel vorgefunden und eben- falls sichergestellt. Die Vernehmungen der Festgenommenen sind noch ausständig. Sie befinden sich in polizeilichem Gewahrsam.