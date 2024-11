Verkehrsunfall auf der A9

Die Freiwillige Feuerwehr Gaishorn am See stand im Einsatz auf der A9.

Veröffentlicht am 24. November 2024

Am Einsatzort beim Tunnelportal Wald in Fahrtrichtung Slowenien angekommen fanden die Feuerwehrleute auf der Überholspur einen verunfallten Wagen mit zwei Insassen vor. „Verletzungen konnten nach einem Erst-Screening durch unsere Sanitäter glücklicherweise nicht festgestellt werden. Nachdem auch am Fahrzeug keine Betriebsmittelaustritte oder dergleichen vorfindbar waren, beschränkten sich unsere Tätigkeiten auf die weiträumige Absicherung der Unfallstelle bis zum Eintreffen von Polizei, Rotem Kreuz sowie Abschleppdienst“, heißt es in einem Einsatzbericht der Freiwilligen Feuerwehr Gaishorn am See.