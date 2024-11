Wird er der neue Bezirkshauptmann von Spittal?

Wie dem Team Kärnten gestern aus Insiderkreisen mitgeteilt wurde, soll Markus Lerch mit dieser für Oberkärnten so wichtigen Aufgabe betraut werden. Am Dienstag, wird dann nach der Sitzung der Kärntner Landesregierung voraussichtlich feststehen, ob er wirklich der neue Bezirkshauptmann wird. Spittals Bürgermeister und Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer wünscht Lerch, sollte er es tatsächlich werden, das notwendige Fingerspitzengefühl im Umgang mit den engagierten und kompetenten Mitarbeitern der BH Spittal.

Spittals Bürgermeister äußert sich wie folgt dazu:

Markus Lerch ist derzeit noch Bezirkshauptmann Stellvertreter. Spittals Bürgermeister und Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer sagt: „Es gilt, das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. In einer Zeit, in der Zusammenarbeit und Gemeinwohl im Vordergrund stehen sollten, hoffe ich, dass seine kolportierte Parteinähe in seinen Entscheidungen keine Rolle spielt. Ich wünsche Markus Lerch alles Gute und erwarte mir vom scheinbar designierten Bezirkshauptmann, wie bereits von seinem Vorgänger Klaus Brandner, weiterhin Dialog- und Kooperationsbereitschaft mit den Gemeinden.“ Einziger Wermutstropfen an der Bestellung sei, dass die SPÖ wieder einmal die Gelegenheit ungenutzt lässt, zwei absolut gleichwertig kompetente Frauen für diese Führungsposition zu berücksichtigen.

©Screenshot Video Land Kärnten Wird Markus Lerch der neue Bezirkshauptmann von Spittal?

Das sagt die FPÖ

Da in der Regierungssitzung am Dienstag, dem 26. November 2024, der neue Bezirkshauptmann von Spittal an der Drau mit seiner Funktion betraut werden soll, stellt heute der Kärntner FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer fest: „Wir fordern im Zusammenhang dieser Postenbesetzung volle Transparenz und die Offenlegung sämtlicher Objektivierungsunterlagen bevor die Betrauung durch die SPÖ-ÖVP Landesregierung erfolgt. Es kann nicht sein, dass hier wieder im stillen Kämmerlein – offenbar parteipolitisch motiviert – Toppositionen in der Kärntner Landesverwaltung vergeben werden.“ Laut Angerer hört man, dass nunmehr jemand betraut werden soll, obwohl dieser bei der „Objektivierung“ nicht als Erstgereihter hervorgegangen ist. Wie schon vor Jahren bei der Bestellung des Bildungsdirektors erfolgt, stellt sich erneut die Frage, ob nunmehr wieder eine Frau diskriminiert werden soll und zum wiederholten Male ein parteipolitisch motivierter Gesetzesbruch geplant ist. „Wir fordern den Landeshauptmann auf, vorab alles transparent offenzulegen, so wie es unter freiheitlichen Landeshauptmännern in Kärnten immer üblich war. Es besteht keine Notwendigkeit zur Eile. Diese Entscheidung muss zum Wohle des Bezirkes und der Mitarbeiter der Bezirkshauptmannschaft Spittal an der Drau – und nicht parteipolitisch motiviert – erfolgen“, stellt Angerer abschließend fest.