Arbeitsunfall in Tirol: Arbeiter verliert Hand in Fräsmaschine

Ein 34-jähriger Kroate war am 22. November 2024 gegen 19.45 Uhr in einem Betrieb in Jenbach mit der Beobachtung einer vollautomatischen Holzverarbeitungsmaschine beschäftigt, um diese bei eventuellen Störungen abschalten zu können. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der 34-Jährige mit seiner rechten Hand in die Fräsmaschine, wodurch seine rechte Hand abgetrennt wurde. Der Kroate konnte sich noch selbstständig zu seinem Arbeitskollegen und in weiterer Folge zum Schichtleiter begeben, welcher die Rettungskette in Gang setzte. Der Verletzte wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Innsbruck eingeliefert.