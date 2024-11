Darum kreist heute Nacht ein Spezialflugzeug über das Grazer Stadtgebiet

In der Nacht vom heutigen Sonntag, den 24. November auf den morgigen Montag, den 25. November finden Thermalbefliegungen statt, die das Fernwärmenetz prüfen. Während vier bis fünf Stunden kann es deshalb zu nächtlichem Fluglärm im Raum Graz kommen. Solche Flüge können nur bei idealen Wetterbedingungen stattfinden, um optimale Ergebnisse zu liefern. Voraussetzungen dafür sind Temperaturen von unter fünf Grad sowie eine nebelfreie Umgebung – und genau jene Bedingungen soll die kommende Nacht erfüllen.

Fernwärmeleistungen werden überprüft

Laut dem ORF sollen die Flüge der Stadt und der Energie Graz in der ersten Nachthälfte (bis etwa 23.30) geplant sein. Zum Einsatz kommt dafür auch ein spezielles zweimotoriges Flugzeug, welches in einem etwa 400 Meter breiten Areal in einer Höhe von 800 Meter über die Grazer Stadt kreisen wird. Mittels spezieller Infrarot-Kameras sollen dann die Fernwärmeleitungen überprüft werden. Bereiche mit nicht optimaler Wärmedämmungen können so eruiert werden. Die gesamte Flugstrecke beläuft sich auf rund 600 Kilometer.