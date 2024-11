Schnee-Prognose: Wo in Österreich weiße Flocken fallen

Schnee kommt vor allem in den Bergen. Ab Freitag kann es auch in den tieferen Lagen schneien.

Schnee kommt vor allem in den Bergen. Ab Freitag kann es auch in den tieferen Lagen schneien.

Nachdem es in den letzten Tagen in der Steiermark, in Kärnten und in weiteren Teilen Österreichs weiß wurde, hat 5 Minuten bei der GeoSphere Austria nachgefragt, wann und wo wieder Schnee fällt. Das sind die Aussichten: Die Woche startet am Montag mit einem deutlichen Wetterkontrast. Während in vielen Regionen die Sonne scheint, hält sich im Seengebiet Oberösterreichs, im Wiener Raum und im Nordburgenland teils hartnäckiger Nebel. In diesen Gebieten kann es den ganzen Tag trüb bleiben, die Temperaturen steigen dort nur auf kühle 3 Grad. Sonnigere Regionen, etwa höhere Lagen und einige Föhntäler im Westen, dürfen sich hingegen auf bis zu 13 Grad freuen. Begleitet wird das Wetter von mäßigem bis lebhaftem Süd- bis Ostwind, auf den Bergen ist es mit bis zu 11 Grad auf 2000 Meter Höhe ungewöhnlich mild.

©5 Minuten | Auch der Grazer Uhrturm war schon angezuckert

Der Dienstag bleibt relativ mild

Am Dienstag dominieren Wolkenfelder, und erste Regentropfen machen sich bemerkbar. Besonders von Vorarlberg bis ins Waldviertel ist leichter Regen zu erwarten, ab etwa 1500 Meter Höhe fällt Schnee. Im Süden bleibt es meist trocken, einzelne Regentropfen sind jedoch nicht ausgeschlossen. Zwischendurch blitzen vereinzelt sonnige Abschnitte hervor. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 4 und 12 Grad, begleitet von teils lebhaftem Westwind, der in Wien und Niederösterreich kräftig ausfallen kann.

Sonne und Wolken ab Wochenmitte

Zur Wochenmitte am Mittwoch wechseln sich Sonne und Wolken ab. Besonders von Vorarlberg bis Oberösterreich zeigt sich die Sonne häufiger, während in anderen Regionen noch stellenweise Regen möglich ist. Die Schneefallgrenze liegt bei etwa 1400m Höhe, die Temperaturen erreichen 3 bis 10 Grad. Der Donnerstag bringt überwiegend bewölktes Wetter mit häufigem Regen, oberhalb von 1200 Meter fällt Schnee. Zwischendurch gibt es größere Sonnenfenster, vor allem im Westen. Ein lebhafter bis kräftiger Wind aus Süd bis West begleitet den Tag.

©Daniel Schöffmann Am Wochenende kann es auch in tieferen Lagen schneien.

Schnee ab Freitag auch in tieferen Lagen

Gegen Ende der Woche kühlt es weiter ab: Ab Freitag könnte es bereits in Höhen ab 400 bis 600 Metern schneien. Auf den Bergen macht sich eine durchgehende Schneedecke breit, so die Meteorologen der GeoSphere Austria. Übrigens, so kannst du dich in den Bergen bei viel Schnee schützen.