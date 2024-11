Beliebtes Schmucklabel BRUNA eröffnet Pop-up Store in Graz

BRUNA The Label eröffnet einen Pop-up Store in Graz.

Gute Nachrichten für Schmuckliebhaber: BRUNA The Label eröffnet im Dezember einen Pop-up Store in Graz. Zwischen 3. und 28. Dezember können Grazer die verschiedenen Kollektionen vor Ort bestaunen. Wer also auf der Suche nach einer Kette für die Mama oder nach einem Armband für die Freundin als Weihnachtsgeschenk ist, der wird möglicherweise beim Pop-up Store fündig. In einer Stellenausschreibung sucht das Unternehmen noch nach Mitarbeitern.