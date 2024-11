Neues Buch zur Osteoporose-Prävention: „Der kleine Osteoporose-Coach“

Veröffentlicht am 24. November 2024, 12:22 / ©Montage Canva / Kimeswenger

Laut der WHO zählt sie zu den zehn wichtigsten Volkskrankheiten. Doch lässt sich Osteoporose verhindern? Und wenn ja, wie? Diese Fragen beantwortet das neue Buch „Der kleine Osteoporose-Coach“ aus dem renommierten Trias-Verlag.

Knochenschwund vorbeugen: Warum Bewegung entscheidend ist

„Unsere Knochen sind lebendig und passen sich den körperlichen Anforderungen an“, erklärt Hannelore Kimeswenger M.Ed., Gesundheitspädagogin und Autorin des Ratgebers. Sie betont, dass mangelnde Bewegung und fehlende körperliche Belastung die Hauptursache für den Verlust an Knochenmasse sind, was zu Osteoporose führen kann. Daher ist regelmäßige Bewegung ein entscheidender Faktor in der Prävention.

Sport und Ernährung gegen Osteoporose: Der ganzheitliche Ansatz

Neben regelmäßiger Bewegung spielt auch eine knochengesunde Ernährung eine wichtige Rolle im Kampf gegen Osteoporose. Kimeswenger ist überzeugt, dass jeder – egal ob gesund oder bereits von Osteoporose betroffen – aktiv zur Prävention beitragen kann. In ihrem Ratgeber gibt sie konkrete Anleitungen und zeigt, wie mit gezielten Übungen die Knochendichte aufgebaut und die Krankheit verlangsamt werden kann.

Das Buch ist in jeder Buchhandlung sowie online auf Amazon.at und Thieme.de erhältlich und bietet zahlreiche praktische Tipps und Übungen für den Alltag. Die Autorin, die nicht nur Gesundheitspädagogin, sondern auch Heilmasseurin und Sporttherapeutin ist, erklärt in einfachen und motivierenden Anleitungen, wie man selbst aktiv gegen Osteoporose vorgehen kann.

Trainingstipps und Ernährung: Der umfassende Osteoporose-Coach

„Der kleine Osteoporose-Coach“ enthält ein gezieltes Trainingsprogramm, das Koordinations-, Kräftigungs- und Mobilisationsübungen umfasst. Zudem gibt es wertvolle Extratipps zu einer osteoporosefreundlichen Ernährung, die die Knochengesundheit fördert.

Das Vorwort zum Buch wurde von Prof. Michael Ausserwinkler, einem renommierten Internisten, Rheumatologen und ehemaligen Gesundheitsminister, verfasst. Er unterstreicht die Bedeutung eines aktiven Lebensstils und einer gezielten Prävention gegen Osteoporose.

Fazit: Osteoporose vorbeugen und behandeln mit dem „kleinen Coach“

Mit dem „kleinen Osteoporose-Coach“ können Betroffene und Interessierte einfach und effektiv etwas gegen Osteoporose tun. Der Ratgeber motiviert zu einem aktiven Lebensstil und hilft dabei, die eigene Knochengesundheit zu erhalten oder wieder aufzubauen.

©Kimeswenger Die besten Übungen für starke Knochen