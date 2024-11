Hälfte der Erstklässler in Wien hat Sprachprobleme

In Wien sprechen fast 45 Prozent der Erstklässler so schlecht Deutsch, dass sie dem Unterricht nicht folgen können. Das geht aus Daten hervor, die Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) veröffentlicht hat. Von den 18.722 Taferlklässlern an öffentlichen Volksschulen hatten 8.342 den „außerordentlichen Status“, was bedeutet, dass sie vorerst nicht regulär unterrichtet werden können. Rund 61 Prozent dieser Kinder wurden sogar in Österreich geboren.

Letztes Jahr noch bei 36 Prozent

Noch zu Beginn des Schuljahres 2022/23 lag der Anteil der außerordentlichen Schüler bei 36 Prozent. Der aktuelle Anstieg ist laut Wiederkehr teilweise auf internationale Krisen zurückzuführen: Viele Kinder aus Syrien und der Ukraine sind als Flüchtlinge in Wien eingeschult worden. Dennoch lässt sich der Trend nicht allein durch Zuwanderung erklären. Insgesamt haben auch über alle Schulstufen hinweg etwa 20 Prozent der Volksschüler unzureichende Deutschkenntnisse.

Mehr Fördermaßnahmen und Sommerkurse

Um die Sprachkenntnisse frühzeitig zu verbessern, wurden die kostenlosen Sommerdeutschkurse aufgestockt: Im Sommer 2024 stehen 4.900 Plätze zur Verfügung, 400 davon speziell für Kinder, die kurz vor der Einschulung stehen. Diese Maßnahmen sollen vor allem Kinder mit Sprachdefiziten beim Übergang von der Vorschule in die erste Klasse unterstützen.

Debatte um zweites Kindergartenjahr

Die Problematik hat erneut die Diskussion um ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr entfacht. NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger forderte dies am Wochenende in einem Interview mit dem „Standard“. Unterstützung erhielt sie von AMS-Chef Johannes Kopf und der SPÖ, die jedoch auf die nötige Finanzierung hinwies. Für die ÖVP liegt der Schwerpunkt hingegen auf dem Ausbau der Betreuungseinrichtungen für Kleinkinder unter drei Jahren.