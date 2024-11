Schwierige Bergung: Wanderin (18) stürzt 70 Meter in die Tiefe

Per Hubschrauber wurde die Wanderin geborgen.

Veröffentlicht am 24. November 2024

Eine 18-jährige Portugiesin, die in Kanada lebt, brach am Samstagvormittag zu einer anspruchsvollen Wanderung bei Bad Goisern (Bezirk Gmunden) auf. Ihre geplante Route führte sie über die Goiserer Hütte, den Kalmberg, Brenntenkogel und die Tiefe Scharte zurück ins Tal. Doch im Bereich der Hohen Scharte verlor sie auf dem steilen, verschneiten Weg den Halt und stürzte rund 70 Meter in die Tiefe.

Notruf mit letzten Kräften abgesetzt

Gegen 18 Uhr, nach bereits sieben Stunden auf der Wanderung, konnte die schwer verletzte Frau einen Notruf absetzen. Sie übermittelte der Notrufzentrale ihre GPS-Koordinaten, bevor ihr Handy ausfiel. Damit begann eine intensive Suche, bei der Bergrettungsdienste aus Bad Goisern und Bad Ischl sowie die Alpinpolizei im Einsatz waren.

Schreie und Lichtzeichen führten zur Rettung

Die Retter fanden die junge Frau schließlich durch ihre Lichtsignale und verzweifelten Schreie. Sie war schwer verletzt und durch die Stunden in der Kälte stark unterkühlt. Angesichts des unzugänglichen Geländes wurde ein speziell ausgestatteter Notarzthubschrauber aus Kärnten angefordert, um die Bergsteigerin per Winde zu bergen.

Schneller Transport ins Krankenhaus

Nach der Rettung brachte der Hubschrauber die 18-Jährige zu einem Zwischenlandeplatz im Tal, von wo sie ins Universitätsklinikum Salzburg geflogen wurde. Laut Bergrettung Bad Goisern befindet sich die junge Frau nicht mehr in Lebensgefahr.