Herausragender Mut: Steirer wurden durch Courage zu wahren Helden

Einbruch Opfer hielt mit Nachbarn Tatverdächtigen fest: Gegen 1 Uhr wurden ein 70-Jähriger und seine 58-jährige Lebensgefährtin durch Geräusche im Wohnzimmer geweckt. Bei seiner Nachschau konnte der 70-Jährige eine Person mit einer Sturmhaube maskiert, Taschenlampe und einem Brecheisen in den Händen wahrnehmen. Der Tatverdächtige wurde vom Opfer auch angesprochen. Der 23-jährige Tatverdächtige nahm eine an der Wand befestigte Dekorationswaffe und bedrohte das Opfer. Da der 70-Jährige wusste, dass die Waffe nicht funktionstauglich war, überwältigte er den Tatverdächtigen. Im Zuge des Gerangels schlug der Tatverdächtige auch mehrmals mit der Waffe auf den Kopf des Opfers. Zudem wurde das Opfer vom 23-Jährigen gegen eine Glasscheibe gestoßen. Durch die Geräusche wurde ein Nachbar einer im Kellergeschoß liegenden Wohnung auf die Auseinandersetzung aufmerksam. Der 55-Jährige half dem Opfer den Tatverdächtigen festzuhalten. Die Lebensgefährtin verständigte zwischenzeitlich via Notruf die Polizei und Rettung. Näheres dazu hier: Mit Deko-Waffe bedroht: 70-Jähriger überwältigte Einbrecher.

Schüler schritten bei Körperverletzung ein: Bei einer Auseinandersetzung auf einem Parkplatz schlug ein Mann seine Lebensgefährtin und drückte sie anschließend gegen eine Thujenhecke. Die Frau wurde dabei verletzt. Die Attacken des Beschuldigten auf seine Lebensgefährtin wurden von mehreren Schülern wahrgenommen, die dem Opfer sofort zur Hilfe kamen und es im Anschluss auch zur PI Stainz begleiteten. Nach dem couragierten Einschreiten der Schüler ließ der Täter vom Opfer ab, versteckte sich hinter einem PKW und ging in weiterer Folge nach Hause. Gegen ihn wurde ein Annährungs- und Betretungsverbot erlassen.

Opfer verfolgte Diebesbande: Nachdem vier Ungarn mehrere Diebstähle begangen hatten, wurden sie beim Versuch einen Kastenwagen zu stehlen vom Opfer auf frischer Tat betreten. Das Opfer, ein 54-Jähriger aus Paurach, nahm mit seinem PKW die Verfolgung der Täter auf und verständigte den Notruf. Nach einigen Kilometern verlor er den Wagen zwischenzeitlich aus den Augen, konnte ihn aber im Ortsgebiet von Fladnitz an der Raab schließlich, in einer Hauseinfahrt parkend, abermals wahrnehmen. Der 54-Jährige parkte seinen Pkw vor die Hauseinfahrt, sodass den Tätern die Weiterfahrt versperrt war. Die Täter versuchten den Pkw vom Opfer zu rammen, was aber nicht gelang, weshalb der Lenker des Fluchtfahrzeuges in der Folge über einen Grünstreifen davonfuhr. Schließlich konnte das Fluchtfahrzeug von einer, der zwischenzeitlich auf Anfahrt befindlichen wahrgenommen werden. Die Streifenbesatzung nahm die Verfolgung auf und konnte bereits wenige hundert Meter später wahrnehmen, wie der PKW in die dort befindliche Leitplanke krachte.

Zur Klärung eines Einbruches in ein Juweliergeschäft beigetragen: Nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Juweliergeschäft in der Nacht zum 4. September 2024, konnten drei aufmerksame Bürger durch ihre Wahrnehmungen wesentlich zur Klärung, auch eines bereits vollendeten Einbruchdiebstahls, beitragen.

Unfall-Lenker ausgeforscht: Ein Fahrzeuglenker flüchtete, nachdem er eine 15-jährige Mofa-Lenkerin mit seinem PKW gestreift und somit zu Sturz gebracht hatte. Die 15-Jährige sowie ihre Beifahrerin wurden dabei verletzt. Nachdem eine Zeugensuche mit der Veröffentlichung dieses Unfalls gestartet wurde, kam es zu einem entscheidenden Hinweis eines Joggers. Dieser war zum Unfallzeitpunkt wenige Kilometer von der Unfallstelle entfernt unterwegs, als ihm ein rasender Pkw-Lenker auf der Gemeindestraße auffiel. Dabei merkte er sich Fragmente des Kennzeichens sowie den Bautyp des Fahrzeuges. Als er dann von dem Fahrerfluchtunfall in den Medien hörte, erinnerte er sich daran und meldete sich bei der Polizei. Durch seine Hinweise konnte ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ausgeforscht werden. Er wurde schließlich wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie wegen Fahrerflucht angezeigt.

Nach Mordversuch konnte Täter gestellt werden: Gegen 7 Uhr in der Früh schoss ein 38-jähriger Grazer mit Pfeil und Bogen auf seine Lebensgefährtin mit zwei Pfeilen. Die Pfeile drangen in den Oberkörper der Frau ein und verletzten sie lebensgefährlich. Die 42-Jährige wurde umgehend notärztlich versorgt und ins LKH Graz eingeliefert, wo sie noch am Sonntag notoperiert wurde. Der auf der Flucht befindliche Täter verständigte wegen eines Defekts am Fluchtfahrzeug mittels eines geborgten Handys den ÖAMTC. Da dem ÖAMTC-Mitarbeiter das Verhalten des Mannes ungewöhnlich, auffällig und nervös vorkam, verständigte er nach dem Pannendienst die Polizei. Durch diesen Hinweis, mit der passenden Personsbeschreibung, konnte die Besatzung eines Polizeihubschraubers das Fluchtfahrzeug aus der Luft sichten und Spezialkräfte zur Örtlichkeit lotsen. Auf diese Weise war nach rund 12 Stunden die Festnahme des Tatverdächtigen möglich, wobei es auch zu Schussabgaben kam.

Zwei Gemeinderbeiter verhinderten einen Einbruch: Gegen 13.30 Uhr gelangten zwei Männer (31 und 36 Jahre alt) sowie zwei Frauen (25 und 26 Jahre alt) über ein Fenster in ein Einfamilienhaus. Danach durchsuchten sie die Räume und erbeuteten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zwei aufmerksame Gemeindearbeiter bemerkten das ungarische Fahrzeug und verständigten die Polizei. In der Folge flüchteten die vier Tatverdächtigen zu Fuß in verschiedene Richtungen. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen im Nahbereich von Streifen der Polizeiinspektionen Raaba, Seiersberg, Laßnitzhöhe und einer Polizeidiensthundestreife festgenommen werden. Ein Teil der Beute wurde sichergestellt. Bei den Einvernahmen waren die Tatverdächtigen geständig. Sie wurden in die Justizanstalt Graz- Jakomini eingeliefert. Näheres dazu hier: Schock für Bewohner: Diebes-Bande brach mitten am Tag in Haus ein.