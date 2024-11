Schließung nach 31 Jahren: Beliebte Friseurin wird dabei emotional

Vor bald 31 Jahren, am 31. Dezember, eröffnete Friseurin Anneliese Riegler ihren Laden in St. Veit an der Glan. Nun sperrt sie Ende des Jahres zu. „Ich gehe in Pension“, sagt sie ein wenig wehmütig im Interview mit 5 Minuten.

„Ich sperre mit einem lachenden und einem weinenden Auge zu“

Anneliese Riegler blickt auf eine lange Karriere als Friseurin zurück. „Am 24. Dezember sperren wir zu. Ich schließe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Ich werde ganz emotional bei dem Gedanken“, erklärt sie. Derzeit gibt es keinen Nachfolger für das Friseurgeschäft. „Aber es wird Zeit, dass ich in Pension gehe, jetzt ist der richtige Zeitpunkt“.

©Riegler Anneliese Riegler sperrt mir 24. Dezember ihr Friseurgeschäft zu.

„Danke an meine treuen Stammkunden!“

Viele Stammgäste der beliebten Kärntner Friseurin haben sie die ganzen 31 Jahre hindurch begleitet. „Ich möchte mich bei allen für ihre Treue bedanken!“, sagt Anneliese. Wenn sie zurückblickt und man sie fragt, was der gebürtigen Oberösterreicherin an ihrem Job am meisten gefallen hat, antwortet sie: „Ich habe es am schönsten gefunden, wenn ich mit meiner Arbeit fertig war und die Kundschaft sich über das Ergebnis gefreut hat. Und dann auch wieder gekommen ist.“

