Ostbucht Klagenfurt: Musst du dort bald fürs Parken bezahlen?

Die Budgetkasse der Stadt Klagenfurt für 2025 schaut derzeit nicht gut aus. Das Minus von 35 Millionen Euro, birgt so manch eine Herausforderung mit sich. Nun wird wahrscheinlich ab 2025 eine Parkgebühr für die Ostbucht beschlossen.

Tagesticket soll vier Euro kosten

Am Dienstag, 26. November, tagt der Klagenfurter Stadtsenat. Wie die „Krone“ berichtet, soll hier auch eine Parkgebühr für die Ostbucht beschlossen werden. So soll dann ein Tagesticket vier Euro kosten, der Stundentarif liegt bei einem Euro. Dadurch sollen 1,2 Millionen Euro in das Stadtbudget fließen. Die SPÖ und FPÖ sind für das Konzept, Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) soll dagegen sein und möchte einen Stammgastbonus. Erst vor kurzem wurde auch eine Änderung in der Kurzparkzonen- und Parkgebührenverordnung beschlossen worden.