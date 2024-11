Toll: Neu gestaltete Eisenbahnerkrippe & Kinder-Keks-Paradies

Die Eisenbahnerkrippe wurde in liebevoller Kleinstarbeit und Handwerkskunst von den Krippenfreunden Villach neu gestaltet. Die Idee der Neugestaltung stammt von Pater Terentius (einer der drei Franziskanerpatres vom Franziskanerkloster Villach, die in der Pfarre Villach St. Nikolai so wunderbar wirken).

Krippenfreunde waren federführend bei der Neugestaltung

Federführend bei der Erbauung der Neugestaltung der Eisenbahnerkrippe waren die Krippenfreunde Villach, allem voran Charly Hofer (einst der bekannteste Herrenmodeausstatter in Villach, der nun in der wohlverdienten Pension ist) sowie Fritz Sucher, Ernst Mucher, Michael Weiß und Hermann Bidner. Die Eisenbahnerkrippe erstrahlt nun im neuen Glanz. Am 5. Dezember 2024 um 18.30 Uhr nach der Anbetung findet durch Pater Terentius Gizdon OFM in der Antoniuskapelle der Kirche Villach St. Nikolai die Segnung der Eisenbahnerkrippe statt. Anschließend wird die Krippenausstellung der Krippenfreunde Villach im Pfarrzentrum Villach St. Nikolai feierlich eröffnet. Die Krippenausstellung kann vom 5. Dezember 2024 bis zum 15. Dezember 2024 besucht werden. Die Eisenbahnerkrippe ist vom 5. Dezember 2024 bis zum 2. Februar 2025 in der Antoniuskapelle ausgestellt.

©zvg Die neugestaltete Eisenbahnerkrippe… ©zvg …kann ab 5. Dezember in Villach bestaunt werden.

Kinder-Keks-Paradis am Nikolaiplatz

Ein sehr schönes Bild ergibt sich bereits am Nikolaiplatz, auf dem heuer zu der Kunstadvent vom Stadtmarketing Villach ‚angesiedelt‘ wurde und jeden Samstag traditionelles Handwerk erlebt werden kann, wie auch ein Kinder-Keks-Paradies, wo kleine Bäcker gemeinsam mit der Cafe Konditorei Bernold Kekse verzieren und mit nach Hause nehmen könne. Das ergibt abgerundet eine wunderschöne besinnliche Einstimmung auf Weihnachten: Der Kunstadvent am Nikolaiplatz, der Besuch der Kirche St. Nikolai mit der neu gestalteten Eisenbahnerkrippe in der Antoniuskapelle und die Krippenausstellung im Pfarrzentrum Villach St. Nikolai.