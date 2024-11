Landtagswahl: 1. Hochrechnung ist da – so haben die Steirer gewählt

FPÖ, ÖVP oder SPÖ? Wer hat die Landtagswahl 2024 in der Steiermark für sich entscheiden können? Nachdem es in den letzten Umfragen vor der Wahl recht deutlich in Richtung der Freiheitlichen gegangen ist, zeigt die erste Umfrage nun, ob die FPÖ tatsächlich nach der Nationalrats- auch die steirische Landtagswahl für sich entscheiden hat können.

Landtagswahl Stmk 2024 FPÖ – Freiheitliche Partei Österreich 35,4 % ÖVP – Steirische Volkspartei 26,7 % SPÖ – Steirische Sozialdemokratie 21,6 % Grüne – Die Grüne Alternative 6,1 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 4 % NEOS – Die Reformkraft für deine neue Steiermark 5,8 % KFG – Korruptionsfreie Bürgerliste 0 % MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte 0,1 % DNA – Demokratisch – Neutral – Authentisch 0,2 %

©APA/ORF/FORESIGHT Stand 16.02 Uhr: So hat die Steiermark gewählt.

So hat die Steiermark bei der Landtagswahl 2024 gewählt

Die Wahl ist also zu Ende und das große, vorhergesagte Duell zwischen FPÖ, ÖVP und SPÖ – nachdem schon in den vergangenen Wochen ein immer deutlicherer Trend erkennbar war – hat es am Ende so nicht ganz gegeben. Auch der Zweikampf zwischen FPÖ und ÖVP – wie bei der Nationalratswahl – war keiner. Die FPÖ hat die Wahl deutlich vor der ÖVP und der SPÖ gewonnen. Dahinter folgen Grüne, NEOS und KPÖ. Die Wahlbeteiligung lag bei 70 Prozent, im Jahr 2019 war sie bei 63,46 Prozent. Noch ist das Ergebnis nicht fix, die Schwankungsbreite beträgt 1,2 Prozent (Stand 24. November 2024, 16.04 Uhr). Quelle: APA/ORF/Foresight. Wie deine Gemeinde gewählt hat, erfährst du hier in der interaktiven Karte des Landes Steiermark.

©APA/ORF/FORESIGHT So könnten sich die Mandate verteilen. Stand 16.02 Uhr.

So hat die Steiermark bei der Landtagswahl 2019 gewählt

2019, also bei der letzten Landtagswahl in der Steiermark, hat die ÖVP noch deutlich die Wahl gewonnen. Mit 36,05 Prozent lag man komfortable 13 Prozentpunkte vor der SPÖ (23,02 Prozent) und fast 19 Prozent vor der FPÖ (17,49 Prozent). Die Grüne lagen 2019 noch auf Platz vier mit 12,08 Prozent, dahinter folgten KPÖ und NEOS mit 5,99 bzw. 5,37 Prozent.

Diese Parteien sind 2024 bei der Landtagswahl in der Steiermark angetreten

Neben den angestammten und bereits in den vergangenen fünf Jahren im Landtag vertretenen Parteien – rund um ÖVP, SPÖ, FPÖ, NEOS, Grüne und KPÖ – sind in Graz und Graz-Umbgebung auch in diesem Jahr ein paar weitere Parteien mit am Stimmzettel gestanden. Diese drei Parteien waren: die korruptionsfreie Bürgerliste (KFG), Österreich – Menschen – Freiheit – Grundrechte (MFG) und die DNA (Demokratisch – Neutral – Authentisch). Keine der drei Parteien hat den Einzug in den Landtag geschafft. Sie sind allerdings auch nur im Wahlkreis 1 in Graz und Graz-Umgebung angetreten.

