Hochrechnung: Erdrutschsieg für FPÖ in der Steiermark

Insgesamt 941.509 wahlberechtigte Personen sind zur Landtagswahl zugelassen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 70 Prozent. Die erste Hochrechnung weist die FPÖ als klaren Wahlsieger aus, ÖVP und GRÜNE verlieren Stimmen.

„Ich bitte alle, die das noch nicht getan haben, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen“, appelliert der amtierende Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) in einem Facebook-Posting, welches ihn vor einem Wahllokal zeigt. Der Landeshauptmann hat den Tag mit einem guten Frühstück begonnen, „weil sonst bin ich grantig, und das will ich gerade heute nicht sein“. Bei seiner Wahl zeigt er sich zuversichtlich.m

Bereits um 11 schließen die ersten steirischen Wahllokale wieder. In den den Gemeinden Großwilfersdorf und Bad Blumau (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) sowie in Gabersdorf (Bezirk Leibnitz) mussten die Stimmen bereits am Vormittag abgegeben werden.i

Weitere Wahllokale in der Steiermark schließen. In der Landeshauptstadt Graz kann man seine Stimme bis 16 Uhr abgeben.

In den jüngsten Umfragen lag die FPÖ in der Steiermark klar auf Platz 1. In den (wenigen) Erhebungen kamen die Blauen auf teils deutlich über 30 Prozent, der Vorsprung vor der ÖVP betrug bis zu sechs Prozentpunkte. Die Volkspartei dagegen muss sich wohl auf herbe Verluste einstellen und könnte den Landeshauptmannsessel verlieren. Die SPÖ zeigte in den Umfragen weniger Bewegung als ÖVP und FPÖ, lag aber meist auf Platz 3, zuletzt recht deutlich.l

5 Minuten ist für euch in der Alten Universität in Graz vor Ort und liefert Live-Einblicke. Die erste Hochrechnung ist kurz nach 16 Uhr zu erwarten.

Insgesamt werden 48 Mandate im steirischen Landtag vergeben. 16 davon gehen an den Wahlkreis 1 (Graz und Graz-Umgebung). Dieser Wahlkreis gewinnt wegen der gestiegenen Einwohnerzahl einen Sitz dazu, im Jahr 2019 bekam er 15 Sitze zugesichert. In dieser Periode aber wandert ein Mandatssitz von der Obersteiermark (Wahlkreis 4) an Graz. Der Wahlkreis 4 (Murau, Murtal, Liezen, Leoben, Bruck-Mürzzuschlag) erhält somit nur mehr 13 Mandate. Elf Mandate bekommt die Oststeiermark (Hartberg-Fürstenfeld, Weiz, Südoststeiermark) und acht Mandate gehen an die Weststeiermark (Voitsberg, Deutschlandsberg, Leibnitz).

Die Stimmung in der ÖVP-Zentrale am Karmeliterplatz ist nach der ersten Hochrechnung bedrückend. Die Anwesenden schütteln entsetzt ihr Köpfe. „Die Stimmung ist am Boden,“ berichten Augenzeugen vor Ort.

Entscheidend für den Einzug in den Landtag ist in der Steiermark keine Prozent-Hürde sondern, dass man in einem der Wahlkreise ein Grundmandat erlangt. Grüne, NEOS und KPÖ hoffen in Graz darauf.

Häufig gestellte Fragen zur steirischen Landtagswahl 2024

Wann haben in der Steiermark die Wahllokale heute geöffnet?

Die Wahllokale öffnen am heutigen Sonntag zu unterschiedlichen Zeiten. Einige starten bereits um 6.30 Uhr, wie in Mooskirchen, andere deutlich später, zum Beispiel in Weiz im Volkshilfe-Seniorenzentrum ab 10 Uhr. Auch die Schließzeiten variieren stark: Während manche Wahllokale um 10 Uhr schließen, kann in Graz bis 16 Uhr gewählt werden.

Welche Parteien kandidieren für die steirische Landtagswahl?

In allen vier Wahlkreisen der Steiermark treten die ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne, KPÖ und NEOS an. Diese Parteien sind alle aktuell im steirischen Landtag vertreten. Wahlberechtigte aus Wahlkreis 1 (Graz und Graz-Umgebung) finden auch die Parteien KFG, MFG und DNA auf der Liste zur Wahl.

Kann ich mehrere Vorzugsstimmen vergeben?

Jede wahlberechtige Person kann nur eine Vorzugsstimme vergeben. Der Kandidat oder die Kandidatin muss aber der Partei angehören, welche von der Person gewählt wurde. Ansonsten wird die Vorzugsstimme als ungültig gewertet.

Was muss ich zum Wählen mitnehmen?

Wähler müssen sich vor der Wahlhandlung identifizieren. Du musst daher einen gültigen amtlichen Lichtbildausweis (z.B. Reisepass, Personalausweis, Führerschein) mitnehmen. Die „Amtliche Wahlinformation“ ist keine Wahlkarte und gilt nicht als Ausweis. Wer eine Briefwahlkarte beantragt hat, kann diese bei einem Wahllokal auch heute noch abgeben. Dies kann auch eine andere Person übernehmen, sollte die wahlberechtigte Person aus irgendeinem Grund (beispielsweise Krankheit) den Wahlweg nicht antreten können.

Darf mein Hund mit zur Wahl?

Grundsätzlich gibt es kein Hundeverbot bei den Wahllokalen. Sie dürfen jedoch die Ruhe und den Ablauf des Wahlvorgangs nicht stören.

Darf ich meinen Stimmzettel abfotografieren?

Der eigene Stimmzettel darf fotografiert und auch öffentlich geteilt werden. Der von anderen Personen nicht.

Wann stehen die ersten Ergebnisse der steirischen Landtagswahl fest?

Zu einer ersten Hochrechnung kommt es nach Schließung der Grazer Wahllokale gegen 16 Uhr. Das vorläufige Endergebnis (mit Prognose der Briefwahlstimmen) wird gegen 21 Uhr erwartet. Es könnte somit bereits am Sonntagabend feststehen, welche Partei an erster Stelle steht. Sollte es beim Rennen um Platz eins jedoch knapp werden, dann könnte sich die Wahl auch erst am Montag entscheiden. Den erst mit Wochenstart werden die Briefwahlkarten ausgezählt sein.

Wie viele Mandate werden in den steirischen Landtag einziehen?

Welche Parteien kommen in den steirischen Landtag?