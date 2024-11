Stimmen in Bruck-Mürzzuschlag ausgezählt: Das ist das Wahl-Ergebnis

Am heutigen Sonntag, 24. November 2024, wurde in der Steiermark ein neuer Landtag gewählt - auch im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag haben die Menschen ihre Stimme abgegeben.

Veröffentlicht am 24. November 2024, 16:37 / ©5 Minuten

Die dritte Wahl in diesem Jahr hatte es wahrlich in sich – die Steirer mussten einen neuen Landtag wählen. Es galt, den anfangs als Dreikampf zwischen ÖVP, FPÖ und SPÖ gestarteten Wahlkampf aufzulösen. Wie der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gewählt hat, erfahrt ihr in der Grafik. Die Wahlbeteiligung liegt im Bezirk bei 68,46 Prozent. Von 74.766 Wahlberechtigten haben 51.183 Personen eine Stimme abgegeben, 50.877 davon waren gültig.

Bruck-Mürzzuschlag FPÖ – Freiheitliche Partei Österreich 35,62 % ÖVP – Steirische Volkspartei 20,12 % SPÖ – Steirische Sozialdemokratie 32,69 % Grüne – Die Grüne Alternative 3,26 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 3,74 % NEOS – Die Reformkraft für deine neue Steiermark 4,57 %

So ist die Landtagswahl 2019 im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag ausgegangen

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren, die steiermarkweit die ÖVP vor der SPÖ und der FPÖ für sich entscheiden konnte, hat der Bezirk Bruck-Mürzzuschlag als einer von nur zwei Bezirken (neben Leoben) nicht die ÖVP an die Spitze gewählt. Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag war die SPÖ mit 36,28 Prozent deutlich vor der ÖVP mit 30 und der FPÖ mit 16,04 Prozent. Dahinter folgten die Grünen, die KPÖ und die NEOS. Die Wahlbeteiligung im Bezirk lag bei 62,19 Prozent, von etwas über 78.000 Wahlberechtigten haben damals mehr als 48.000 ihre Stimme abgegeben.

Daten und Fakten zum Bezirk Bruck-Mürzzuschlag

Im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag leben im Jahr 2024 (Stand 1. Jänner) 98.044 Menschen. Die Bevölkerungszahl im Bezirk stagniert in den vergangenen Jahren bzw. geht sogar leicht zurück – so hatte Bruck-Mürzzuschlag als Bezirk im Jahr 2020 etwa noch 98.697 Einwohner. Die größten Orte sind neben den Namensgebern und Hauptorten Bruck an der Mur und Mürzzuschlag noch Krieglach, Kapfenberg, Kindberg und Sankt Barbara im Mürztal.