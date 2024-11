Neuer Mini-Wald in Floridsdorf: „Wiener Wäldchen“ wächst weiter

In der Stadt entstehen kontinuierlich neue Waldstücke.

Veröffentlicht am 24. November 2024, 16:38

Im Rahmen der 2022 gestarteten Initiative „Wiener Wäldchen“ entstehen in der Stadt kontinuierlich Mini-Wälder, um das Stadtklima zu verbessern und dem Klimawandel aktiv entgegenzuwirken. Jüngstes Beispiel ist ein neuer Mini-Wald im 21. Bezirk an der Jedlersdorfer Straße, den Försterinnen der Stadt Wien gemeinsam mit Schülerinnen gepflanzt haben. Dabei kamen über 20 verschiedene Baum- und Straucharten zum Einsatz. Für die Kinder war es eine besondere Erfahrung, selbst Hand anzulegen und das zukünftige Wachstum des kleinen Waldes begleiten zu können.

Grüne Oasen schaffen

„Wiener Wäldchen sind eine gute Möglichkeit, auch in dicht bebauten Gebieten grüne Oasen zu schaffen. Diese Mini-Wälder tragen nicht nur zur Abkühlung der Umgebung bei, sondern bieten auch Lebensraum für zahlreiche heimische Pflanzen und Tiere“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Mit jeder Pflanzung gewinnen wir wertvolle Erkenntnisse darüber, welche Baum- und Straucharten am besten an die zunehmenden klimatischen Herausforderungen angepasst sind.“

Zehn Wäldchen

Seit der Pflanzung des ersten Mini-Waldes im Stefan-Weber-Park im 5. Bezirk wurden in Wien neun weitere Wäldchen angelegt. Noch im November soll ein zehntes im 1. Bezirk folgen.