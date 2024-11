Kollision an Bahnübergang: 81-Jährige verletzt im Krankenhaus

Veröffentlicht am 24. November 2024, 16:39 / ©Pixabay/ Peter van de Ven

Am Vormittag des 24. November 2024 kam es auf der Lasberger Straße im Bezirk Freistadt zu einem Unfall an einer Eisenbahnkreuzung. Gegen 10:45 Uhr lenkte eine 81-jährige Autofahrerin ihren Pkw in Richtung Freistadt, als sie den mit Rotlicht geregelten Bahnübergang passierte. Dabei kollidierte ihr Fahrzeug mit einem Eisenbahnwaggon.

Eigenständige Befreiung

Trotz des heftigen Zusammenstoßes konnte sich die Lenkerin eigenständig aus dem Wagen befreien. Sie wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Zum Glück ergaben die durchgeführten Alkotests keine Hinweise auf Alkoholbeeinflussung.

Bahnstrecke gesperrt

Während der Unfallaufnahme und der Bergung der beteiligten Fahrzeuge blieb die Bahnstrecke bis 11:53 Uhr gesperrt, was zu Verzögerungen im Zugverkehr führte. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.