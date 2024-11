Hartberg-Fürstenfeld: So ist die Wahl im Bezirk ausgegangen

Der Wahlkampf ist zu Ende, die Landtagswahl in der Steiermark geschlagen. Am heutigen Sonntag, 24. November 2024, wurde in der „Grünen Mark“ gewählt – wem die Menschen im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ihre Stimme gegeben haben, erfahrt ihr in der Grafik unten. Die Wahlbeteiligung liegt im Bezirk bei 71,95 Prozent. Von 73.496 Wahlberechtigten haben 52.882 Personen eine Stimme abgegeben, 52.510 davon waren gültig.

Hartberg-Fürstenfeld FPÖ – Freiheitliche Partei Österreich 37,74 % ÖVP – Steirische Volkspartei 38,28 % SPÖ – Steirische Sozialdemokratie 14,03 % Grüne – Die Grüne Alternative 3,87 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 1,91 % NEOS – Die Reformkraft für deine neue Steiermark 4,18 %

So ist die Landtagswahl 2019 im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ausgegangen

Einen Erdrutsch-Sieg hat die ÖVP vor fünf Jahren bei der Landtagswahl 2019 im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld eingefahren. Wäre es nur nach diesem Bezirk gegangen, hätte die Volkspartei in der Steiermark alleine regieren dürfen – 50,17 Prozent der Menschen wählten die ÖVP, dahinter folgte mit 18,38 Prozent die FPÖ, Platz drei holte sich die SPÖ mit 17,60 Prozent der Stimmen. Nur Neudau hat im Bezirk nicht ÖVP sondern SPÖ gewählt. Dahinter folgten die Grünen, die NEOS und die KPÖ. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,29 Prozent, fast 50.000 der etwa 74.000 Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben.

Diese Parteien sind im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld bei der Landtagswahl in der Steiermark 2024 angetreten: FPÖ

ÖVP

SPÖ

Grüne

KPÖ

NEOS

Daten und Fakten zum Bezirk Hartberg-Fürstenfeld

Der Bezirk Hartberg-Fürstenfeld im Osten der Steiermark an der Grenze zum Burgenland hat 91.133 Einwohner zu verzeichnen (Stand 1. Jänner 2024). Im Vergleich mit den Vorjahren ist auch ein leichtes Bevölkerungswachstum zu erkennen, hatte man doch 2020 noch rund 500 Einwohner weniger. Die einwohnerstärksten Orte sind die beiden Namensgeber Hartberg und Fürstenfeld und zusätzlich noch Pöllau.