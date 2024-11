Leibnitz ist ausgezählt: So habt ihr gewählt

Aller guten Dinge sind drei? Wohl nicht zwingend deswegen, aber dennoch wurde in der Steiermark in diesem Jahr am heutigen Sonntag, den 24. November 2024, zum dritten Mal gewählt. Es galt, einen neuen Landtag zu bestimmen. Wie die Leibnitzer gewählt haben, erfahrt ihr in der Grafik unten. Die Wahlbeteiligung liegt im Bezirk bei 68,40 Prozent. Von 67.728 Wahlberechtigten haben 46.325 Personen eine Stimme abgegeben, 46.050 davon waren gültig.

Leibnitz FPÖ – Freiheitliche Partei Österreich 41,29 % ÖVP – Steirische Volkspartei 30,89 % SPÖ – Steirische Sozialdemokratie 17,43 % Grüne – Die Grüne Alternative 3,7 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 2,28 % NEOS – Die Reformkraft für deine neue Steiermark 4,41 %

Landtagswahl 2019: So haben die Leibnitzer gewählt

43.10 Prozent! Das war das Wahlergebnis, das die ÖVP im Bezirk Leibnitz im Jahr 2019 bei der Landtagswahl erreicht hat. Bedeutet auch: Mit Wagna und Gralla haben nur zwei Gemeinden nicht mehrheitlich die Volkspartei, sondern die SPÖ gewählt. Die ÖVP lag mit 43,10 Prozent der Stimmen vor der FPÖ (21,83 Prozent) und der SPÖ (19,80 Prozent). Dahinter lagen die Grünen, die NEOS und die KPÖ mit jeweils weniger als zehn Prozent. Von 65.738 Wahlberechtigten haben 40.627 Menschen das Recht zu wählen auch genutzt – macht eine Wahlbeteiligung von 61,80 Prozent.

Diese Parteien sind im Bezirk Leibnitz bei der Landtagswahl in der Steiermark 2024 angetreten: FPÖ

ÖVP

SPÖ

Grüne

KPÖ

NEOS

Daten und Fakten zum Bezirk Leibnitz

Der Bezirk Leibnitz ist einer der wenigen Bezirke in der Steiermark, wo die Bevölkerungsanzahl deutlicher ansteigt. Stand 1. Jänner 2024 leben im Bezirk 87.701 Menschen, 2020 nannten noch 84.756 Personen den Bezirk Leibnitz ihr Zuhause. Die größten Orte im Bezirk, der im Süden der Steiermark situiert ist, sind neben dem Namensgeber Lebnitz selbst noch Wagna, Wildon und Straß in der Steiermark.