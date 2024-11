Analyse: Kunasek kann wohl niemand stoppen

Im steirischen Landtag sitzen 48 Mandatare. Das bedeutet, für eine Mehrheit braucht man 25 Sitze, dem gegenüber dann eine Opposition mit 23 Mandaten steht. ÖVP und SPÖ kommen nach derzeitigem Stand (Hochrechnung 18 Uhr) auf 24 Mandate, also zu wenig. Das Ergebnis der ersten Hochrechnung findet ihr hier. Nimmt man wie beim Bund noch die NEOS dazu, werden es die knappst benötigten 26 Mandate. In der Realpolitik darf dann in keiner Sitzung eine Grippewelle die Reihen von Volkspartei, Sozialdemokratie oder Pinken lichten. Sonst war’s das mit einer solchen Koalition. Es ist also kaum ein Pakt gegen die Freiheitlichen und Mario Kunasek möglich. Der laut Landesverfassung ja auch als Erster den Regierungsbildungsauftrag in Graz bekommen wird.

ÖVP fährt desaströses Ergebnis ein

Nach dem desaströsen Ergebnis der Volkspartei dürfte die Zeit von Christopher Drexler an der Spitze der Schwarzen zu Ende gehen. Die stolze Partei der beiden Kreiners, einer Klasnic oder eines Schützenhöfers liegt in Trümmern. So etwas überlebt politisch kein Spitzenkandidat, schon gar keiner, der kein Zugpferd war. Gründe gibt es viele, aber einen Fehler darf man – exemplarisch – in einem Wahlkampf keinesfalls machen: ankündigen, dass man Krankenhäuser zusperren wird. Das ist politisches Harakiri mit Anlauf.

Wie geht es weiter?

Spannend wird jetzt, ob es Auswirkungen auf die laufenden Verhandlungen im Bund haben wird. Die Schockwellen haben über den Wechsel schon längst die Bundeshauptstadt erreicht. Wird die ÖVP weiter für einen „flotten Dreier“ verhandeln? Wird Karl Nehammer diese steirische Katastrophe wegstecken? Oder platzen die Gespräche um eine Austro-Ampel? Alle aktuellen Entwicklungen zur Landtagswahl findest du im Liveticker.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.11.2024 um 18:09 Uhr aktualisiert