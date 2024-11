Wahl-Ergebnis in Murau steht fest: So habt ihr gewählt

Die Landtagswahl in der Steiermark ist geschlagen. Auch im Bezirk Murau wurde dabei gewählt.

Die Landtagswahl in der Steiermark ist geschlagen. Auch im Bezirk Murau wurde dabei gewählt.

Veröffentlicht am 24. November 2024, 17:21 / ©Screenshot "Google Streetview"

SPÖ, ÖVP oder FPÖ? Diesen Dreikampf galt es heute, am 24. November 2024, in der Steiermark bei der Landtagswahl aufzulösen. Während die ersten Hochrechnungen bereits veröffentlicht wurden, steht nun auch das Wahl-Ergebnis im Bezirk Murau fest. Wie die Murauer gewählt haben, erfahrt ihr in der folgenden Grafik. Die Wahlbeteiligung liegt im Bezirk bei 72,59 Prozent. Von 22.026 Wahlberechtigten haben 15.989 Personen eine Stimme abgegeben, 15.886 davon waren gültig.

Murau FPÖ – Freiheitliche Partei Österreich 38,68 % ÖVP – Steirische Volkspartei 34,2 % SPÖ – Steirische Sozialdemokratie 18,19 % Grüne – Die Grüne Alternative 2,63 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 1,96 % NEOS – Die Reformkraft für deine neue Steiermark 4,34 %

So hat der Bezirk Murau bei der Landtagswahl 2019 gewählt

Klar und deutlich lag bei der steirischen Landtagswahl vor fünf Jahren im Bezirk Murau die ÖVP (46,23 Prozent) vor der SPÖ (23,82 Prozent) und der FPÖ (17,33 Prozent). Nur ein Ort im Bezirk (Mühlen) hat bei der Wahl 2019 nicht die ÖVP sondern die SPÖ an die spitze gewählt. Hinter den drei großen Parteien landeten die Grünen, die NEOS und die KPÖ. Die Wahlbeteiligung lag 2019 bei 66,83 Prozent, von 22.801 Wahlberechtigten haben 15.237 Menschen auch ihre Stimme abgegeben.

Diese Parteien sind im Bezirk Murau bei der Landtagswahl in der Steiermark 2024 angetreten: FPÖ

ÖVP

SPÖ

Grüne

KPÖ

NEOS

Daten und Fakten zum Bezirk Murau

Mit 27.062 Personen leben im Bezirk Murau nur knapp mehr als 27.000 Menschen, die Bevölkerungszahl hat sich seit 2020 auch etwas verringert – damals waren es noch 27.543 Einwohner, die der Bezirk hatte. Die Bezirkshauptstadt ist die gleichnamige Stadt Murau, der einwohnerstärkste Ort ist aber Neumarkt in der Steiermark.