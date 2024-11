FPÖ-Wahlbeben: „War allen bewusst, dass etwas in Bewegung geraten ist“

Ausgelassene Stimmung in der FPÖ Parteizentrale in Graz. Laut der ersten Hochrechnung konnte die Freiheitliche Partei bei der steirischen Landtagswahl 35,4 Prozent der Wählerstimmen auf sich vereinen. Dabei handelt es sich um das beste Ergebnis, das die FPÖ Steiermark jemals eingefahren hat. Alle aktuellen Entwicklungen zur Landtagswahl liest du übrigens hier im 5 Minuten Liveticker.

Hermann: „Ergebnis ist eine positive Überraschung“

Trotz hoher Erwartungen war das Ergebnis eine positive Überraschung für die Partei. „Es war uns allen bewusst, dass irgendetwas in Bewegung geraten ist. Das hat man im Wahlkampf gespürt und auch, wenn man sich die Ergebnisse der letzten Wahlen angesehen hat. Dass das Ergebnis wirklich so deutlich ausgefallen ist, hat trotzdem etwas überrascht. Natürlich eine positive Überraschung“, so FPÖ Klubobmann-Stellvertreter Stefan Hermann gegenüber 5 Minuten. Ihm sei aber auch bewusst, dass die Wähler damit ein großes Vertrauen in die Partei gesetzt haben. „Diesem Vertrauen müssen wir jetzt auch gerecht werden.“

„Haben die richtigen Themen angesprochen“

Laut Hermann sei das Wahlergebnis eine Mischung aus drei verschiedenen Dingen. „Einerseits haben wir mit Mario Kunasek den besten Spitzenkandidaten, der seit 15 Jahren aktiv unterwegs ist in der Steiermark. Dann haben wir natürlich die richtigen Themen angesprochen. Zuletzt hat uns sicher auch das, was gerade in der Bundespolitik in Wien passiert noch einen Turbo gegeben“, so der Klubobmann-Stellvertreter. Dies sei der „bunter Blumenstrauß“, aus dem sich das Wahlergebnis zusammen setze.

Wie geht es jetzt weiter?

Nun wartet man gespannt auf das Endergebnis. „Man muss sich einmal anschauen, wie die Mandate dann genau verteilt sind. Welche Mehrheiten sind rechnerisch möglich? Es wird in erster darum gehen ein Programm für die Steirer auf den Weg zu bringen“, so Hermann abschließend.

FPÖ-Kunasek: „Steirische Freiheitliche erreichen historisches Ergebnis!“

Auch FPÖ-Landesparteiobmann Mario Kunasek äußerte sich bereits in einer ersten Reaktion: „Die Steirer haben uns heute enormes Vertrauen geschenkt, wofür ich mich aufrichtig bedanken möchte. Es handelt sich um einen geschichtsträchtigen Erfolg der steirischen FPÖ, der auf den richtigen Kurs der letzten Jahre zurückzuführen ist. Wir haben mit den Themen Gesundheit, Migration, Verkehr und Wirtschaft auf die richtigen Inhalte gesetzt und die passenden Lösungsvorschläge auf den Tisch gelegt. Die inhaltliche und personelle Kontinuität sowie die gute Zusammenarbeit mit der Bundespartei haben sich eindeutig bewährt. Wir nehmen das Ergebnis mit demütiger Verantwortung an und unser weiteres Handeln wird ausschließlich im Sinne unserer weiß-grünen Heimat erfolgen. Wir möchten uns aufrichtig bei allen Wählern bedanken und werden mit jeder Stimme verantwortungsvoll umgehen.“ Weiters hält er fest: „Wir werden nach Abhaltung der Parteigremien gemäß Landesverfassung Gespräche mit allen anderen im Landtag vertretenen Parteien führen. Mittelpunkt all dieser Gespräche soll eine Politik sein, bei der die Steirerinnen und Steirer im Fokus stehen“, so Kunasek abschließend.