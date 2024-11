Murtaler haben gewählt: Das ist das Wahl-Ergebnis im Bezirk

Im Rahmen der steirischen Landtagswahl am 24. November 2024 wurde auch im Bezirk Murtal gewählt.

Im Rahmen der steirischen Landtagswahl am 24. November 2024 wurde auch im Bezirk Murtal gewählt.

Auch bei der Landtagswahl 2024 in der Steiermark hieß es – wie schon zwei Mal zuvor in diesem Jahr: Es kann nur einen Sieger geben. Wer im Bezirk Murtal die Oberhand behalten hat, erfahrt ihr in der folgenden Grafik. Die Wahlbeteiligung liegt im Bezirk bei 67,55 Prozent. Von 55.314 Wahlberechtigten haben 37.367 Personen eine Stimme abgegeben, 37.174 davon waren gültig.

Murtal FPÖ – Freiheitliche Partei Österreich 36,53 % ÖVP – Steirische Volkspartei 23,93 % SPÖ – Steirische Sozialdemokratie 28,04 % Grüne – Die Grüne Alternative 2,72 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 4,38 % NEOS – Die Reformkraft für deine neue Steiermark 4,4 %

Das ist das Landtagswahl-Ergebnis 2019 im Bezirk Murtal

Bei der Landtagswahl vor fünf Jahren, die steiermarkweit die ÖVP vor der SPÖ und der FPÖ für sich entscheiden konnte, hat der Bezirk Murtal die ÖVP ebenfalls knapp an die Spitze gewählt – aber es war knapp. 33,88 Prozent haben damals die ÖVP, 33,29 Prozent die SPÖ gewählt. Zwischen den beiden Parteien lagen nur 211 Stimmen. Dahinter folgten die FPÖ, die KPÖ, die Grünen und die NEOS. 62,63 Prozent der Menschen gingen 2019 zur Wahl, von etwas mehr als 57.000 Wahlberechtigten haben knapp weniger als 36.000 auch ihre Stimme abgegeben.

Daten und Fakten zum Bezirk Murtal

Im Bezirk Murtal leben 71.580 Menschen (Stand 1. Jänner 2024) auf einer Fläche von rund 1.675 Quadratkilometern. Die Bevölkerungszahl ist in den vergangenen Jahren stagniert und bewegt sich seit 2020 auch immer auf etwa demselben Niveau. Neben der Bezirkshauptstadt Judenburg sind Fohnsdorf, Zeltweg, Knittelfeld und Spielberg weitere größere Orte im Bezirk.