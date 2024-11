Landtagswahl geschlagen: So haben die Südoststeirer gewählt

Der Dreikampf zwischen FPÖ, ÖVP und SPÖ wurde am heutigen Sonntag, den 24. November 2024, in der Steiermark vorerst beendet – die Landtagswahl stand am Programm. Für wen sich die Menschen im Bezirk Südoststeiermark entschieden haben, erfahrt ihr in der folgenden Grafik. Die Wahlbeteiligung liegt im Bezirk bei 71,92 Prozent. Von 67.451 Wahlberechtigten haben 48.509 Personen eine Stimme abgegeben, 48.164 davon waren gültig.

Südoststeiermark FPÖ – Freiheitliche Partei Österreich 39,28 % ÖVP – Steirische Volkspartei 37,24 % SPÖ – Steirische Sozialdemokratie 13,63 % Grüne – Die Grüne Alternative 3,82 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 2,13 % NEOS – Die Reformkraft für deine neue Steiermark 3,92 %

So ist die Landtagswahl 2019 in der Südoststeiermark ausgegangen

Beinahe die absolute Mehrheit hätte die ÖVP in der Südoststeiermark vor fünf Jahren erlangt. Mit 49,54 Prozent und nur der Gemeinde Tieschen als „rotem Fleck“ auf der Landkarte lag man deutlich vor der FPÖ (20,88 Prozent) und der SPÖ (15,76 Prozent). Dahinter lagen – mit jeweils weniger als zehn Prozent der Stimmen – die Grünen, die NEOS und die KPÖ. Von fast 70.000 Wahlberechtigten haben 46.496 Menschen auch das Recht zu wählen genutzt. Das ergibt eine Wahlbeteiligung von 66,48 Prozent im Jahr 2019 in der Südoststeiermark.

Diese Parteien sind im Bezirk Südoststeiermark bei der Landtagswahl in der Steiermark 2024 angetreten: FPÖ

ÖVP

SPÖ

Grüne

KPÖ

NEOS

Daten und Fakten zum Bezirk Südoststeiermark

Der Bezirk Südoststeiermark – namensgebend ist seine Lage im Südosten der Steiermark – hat Stand 1. Jänner 2024 83.901 Einwohner. Die Einwohnerzahl stagniert jedoch in den vergangenen Jahren – so waren beispielsweise im Jahr 2020 mit 84.036 Personen etwas mehr als heute in der Südoststeiermark gemeldet. Die größten Orte im Bezirk sind neben dem Bezirkshauptort Feldbach noch Bad Gleichenberg, Fehring, Gnas und Riegersburg.