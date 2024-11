Ihr habt gewählt! Das ist das Landtagswahl-Ergebnis in Voitsberg

Am heutigen Sonntag, 24. November 2024, wurde in der Steiermark ein neuer Landtag gewählt - auch im Bezirk Voitsberg haben die Menschen ihre Stimme abgegeben.

Ihr habt gewählt, ein neuer Landtag wurde am heutigen Sonntag, den 24. November 2024, in der Steiermark bestimmt. Doch wie hat der Bezirk Voitsberg gewählt? Die Antwort auf diese Frage findet ihr in der folgenden Grafik. Die Wahlbeteiligung liegt im Bezirk bei 69,13 Prozent. Von 41.458 Wahlberechtigten haben 28.661 Personen eine Stimme abgegeben, 28.486 davon waren gültig.

Voitsberg FPÖ – Freiheitliche Partei Österreich 41,23 % ÖVP – Steirische Volkspartei 21,24 % SPÖ – Steirische Sozialdemokratie 26,66 % Grüne – Die Grüne Alternative 3,15 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 3,22 % NEOS – Die Reformkraft für deine neue Steiermark 4,51 %

So hat der Bezirk Voitsberg bei der Landtagswahl 2019 gewählt

Der Bezirk Voitsberg war bei der Landtagswahl 2019 schwarz gefärbt. Die ÖVP lag damals mit 33,17 Prozent vor der SPÖ (28,70 Prozent) und der FPÖ (21,13 Prozent) an der Spitze im Bezirk. Dahinter landeten die Grünen, die KPÖ und die NEOS. Von den 42.299 Wahlberechtigten gingen auch 25.855 Menschen wählen, die Wahlbeteiligung lag bei 61,12 Prozent.

Diese Parteien sind im Bezirk Voitsberg bei der Landtagswahl in der Steiermark 2024 angetreten: FPÖ

ÖVP

SPÖ

Grüne

KPÖ

NEOS

Daten und Fakten zum Bezirk Voitsberg

Stand 1. Jänner 2024 leben im Bezirk Voitsberg 51.269 Menschen auf rund 678 Quadratkilometern. Die Bevölkerung ist im Vergleich zum Jahr 2020 (51.044 Menschen) etwas gestiegen. Neben dem Hauptort Voitsberg selbst sind auch noch Bärnbach und Köflach größere Orte im Bezirk.