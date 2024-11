Landtagswahl ist geschlagen: So haben die Weizer gewählt

Tausende Menschen aus dem Bezirk Weiz haben bei der steirischen Landtagswahl am 24. November 2024 ihre Stimme abgegeben.

Veröffentlicht am 24. November 2024

In der gesamten Steiermark – und damit auch im Bezirk Weiz – wurde am heutigen Sonntag, den 24. November 2024, ein neuer Landtag gewählt. Für welche Partei sich die Weizer aber mehrheitlich ausgesprochen haben, erfahrt ihr in der folgenden Grafik. Die Wahlbeteiligung liegt im Bezirk bei 72,41 Prozent. Von 72.385 Wahlberechtigten haben 52.417 Personen eine Stimme abgegeben, 52.035 davon waren gültig.

Weiz FPÖ – Freiheitliche Partei Österreich 36,21 % ÖVP – Steirische Volkspartei 33,74 % SPÖ – Steirische Sozialdemokratie 17,37 % Grüne – Die Grüne Alternative 5,07 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 2,83 % NEOS – Die Reformkraft für deine neue Steiermark 4,78 %

Landtagswahl 2019: So haben die Weizer gewählt

Einen deutlichen Sieg hat die ÖVP vor fünf Jahren bei der letzten Landtagswahl im Bezirk Weiz eingefahren. Mit 42 Prozent der Stimmen konnten sie fast 20 Prozent mehr überzeugen, als die zweitplatzierte SPÖ (22,86 Prozent). Auf Platz drei lag die FPÖ mit 17,70 Prozent, dahinter landeten die Grünen, die NEOS und die KPÖ. Nur ein Ort – Weiz als Hauptort selbst – hat nicht die ÖVP sondern die SPÖ an die Spitze gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 67,25 Prozent, von etwas mehr als 72.000 Wahlberechtigten schritten mehr als 48.000 auch zur Urne (bzw. haben per Briefwahl gewählt).

Daten und Fakten zum Bezirk Weiz

Mit einer Einwohnerdichte von 84 Einwohnern pro Quadratkilometer und 92.531 Menschen, die im Bezirk leben, kann der Bezirk Weiz etwas nordöstlich der Landeshauptstadt aufwarten. Die Bevölkerungszahlen sind seit 2020 auch kontinuierlich und klar gestiegen, 2020 hatte man noch fast 2.000 Einwohner weniger. Die größten Orte sind – neben Weiz selbst – Birkfeld, Gleisdorf und Sankt Ruprecht an der Raab.