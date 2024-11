Graz-Umgebung ausgezählt: So habt ihr gewählt

In allen steirischen Bezirken wurde am heutigen Sonntag, den 24. November 2024, gewählt – nach der EU-Wahl und der Nationalratswahl stand die Landtagswahl am Programm. Wem die Menschen im Bezirk Graz-Umgebung ihre Stimme gegeben haben, seht ihr in der folgenden Grafik. Die Wahlbeteiligung liegt im Bezirk bei 69,40 Prozent. Von 123.310 Wahlberechtigten haben 85.577 Personen eine Stimme abgegeben, 85.175 davon waren gültig.

Graz-Umgebung FPÖ – Freiheitliche Partei Österreich 35,44 % ÖVP – Steirische Volkspartei 25,77 % SPÖ – Steirische Sozialdemokratie 20,42 % Grüne – Die Grüne Alternative 6,87 % KPÖ – Kommunistische Partei Österreichs 3,37 % NEOS – Die Reformkraft für deine neue Steiermark 6,82 % KFG – Korruptionsfreie Bürgerliste 0,18 % MFG – Österreich Menschen – Freiheit – Grundrechte 0,3 % DNA – Demokratisch – Neutral – Authentisch 0,82 %

So ist die Landtagswahl 2019 im Bezirk Graz-Umgebung ausgegangen

Nur drei Gemeinden haben im Bezirk Graz-Umgebung vor fünf Jahren bei der Landtagswahl 2019 nicht die ÖVP mehrheitlich gewählt. Während man in Gratkorn und Haselsdorf-Tobelbad die SPÖ an der Spitze hatte, wurde in Gössendorf die FPÖ gewählt. Insgesamt lag die ÖVP mit 35,05 Prozent der Stimmen aber klar vor der SPÖ (20,40 Prozent), der FPÖ (19,14 Prozent) und den Grünen (13,63 Prozent). Dahinter landeten noch die NEOS und die KPÖ. Die Wahlbeteiligung lag bei 64,71 Prozent, von rund 120.000 Wahlberechtigten waren also fast 78.000 auch tatsächlich wählen.

Diese Parteien sind im Bezirk Graz-Umgebung bei der Landtagswahl in der Steiermark 2024 angetreten: FPÖ

ÖVP

SPÖ

Grüne

KPÖ

NEOS

KFG

MFG

DNA

Daten und Fakten zum Bezirk Graz-Umgebung

Der Umlandsbezirk der Landeshauptstadt ist einwohnertechnisch der zweitgrößte Bezirk der Steiermark. 163.722 Menschen leben in Graz-Umgebung, die Wohnbevölkerung ist in den vergangenen Jahren auch durchgehend und stark gestiegen. 2020 lebten noch 156.070 Personen im Grazer Umlandsbezirk. Der Bezirk hat keine eigene Bezirkshauptstadt, die größten Gemeinden sind Feldkirchen bei Graz – wo auch der Grazer Flughafen situiert ist -, Gratkorn, Hart bei Graz, Kalsdorf bei Graz, Lieboch, Eggersdorf bei Graz, Frohnleiten, Gratwein-Straßengel, Hitzendorf, Seiersberg-Pirka und Premstätten.