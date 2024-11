Das sind die Reaktionen der Kärntner Spitzen

„Herzliche Gratulation an Mario Kunasek und sein gesamtes Team zu diesem historischen Wahlerfolg. Die Steiermark hat Geschichte geschrieben! Kunasek ist der Landeshauptmann, den die Steiermark braucht.“ Diese Glückwünsche schickt Kärntens FPÖ-Chef Erwin Angerer über die Pack. In der Steiermark sei es wie im Bund Zeit für eine positive Wende, so Angerer. „Die Steirerinnen und Steirer haben ein klares Zeichen gesetzt, dass sie diese Wende mit Mario Kunasek an der Spitze wollen“, betont der Kärntner FPÖ-Chef.

Köfer sieht Beweis, dass man nicht gegen das Volk regieren darf

Der Chef der zweiten Kärntner Oppositionspartei, Team Kärnten-Klubobmann Gerhard Köfer, sieht im Ergebnis der Wahl in der Steiermark den Beweis, dass „man nicht gegen das Volk regieren darf.“ Beispielhaft nennt Köfer die angekündigte Schließung von drei steirischen Landesspitälern. „Das ist derart gegen das Volk, dass die Abstrafung bei der Wahl logisch war,“ so Gerhard Köfer.

LH Kaiser: „Trend setzt sich besorgniserregend fort“

Auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser äußerte sich zur Steirer Wahl mit dem Satz: „Der Trend gegen Regierungsverantwortliche setzt sich besorgniserregend fort.“