3-Jähriger und Mutter im Spital: Alkoholunfall fordert zwei Verletzte

Am 24. November 2024, um 14.35 Uhr, fuhr ein 49-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit/Glan mit seinem Auto auf der Timenitzer Landesstraße (L 86b) in Richtung Ottmanach, obwohl er alkoholisiert war. In Timenitz, Gemeinde Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt, verlor er aufgrund von Fahrbahnglätte die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto, der von einem 45-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt gelenkt wurde.

Verletzungen unbestimmten Grades

Durch den Aufprall erlitten die 41-jährige Beifahrerin sowie der 3-jährige Sohn des 45-jährigen Fahrers, der im Kindersitz hinter dem Beifahrersitz saß, Verletzungen unbestimmten Grades. Beide wurden nach der Erstversorgung durch die Rettung in das Klinikum Klagenfurt transportiert.

Fahrzeugführer unverletzt

Die beiden Fahrzeugführer blieben unverletzt. Beide Autos erlitten Totalschäden. Ein bei dem 49-jährigen Fahrer durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Der Mann wurde vorläufig des Führerscheins beraubt. Für die Bergung der Fahrzeuge war die Feuerwehr Timenitz mit 10 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort.